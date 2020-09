Les Rockies du Colorado ont démarré en beauté la saison 2020 raccourcie, avec une fiche de 12-5 à leurs 17 premiers matchs. Les choses ne se sont pas bien passées depuis, et le Colorado a du mal à suivre le rythme dans la course élargie des séries éliminatoires.

Avec un road trip difficile de six matchs à travers Los Angeles et San Diego, les Rockies (17-19) cherchent un élan pour conclure un séjour à domicile de six matchs.

Ils ont perdu quatre des cinq premiers, dont une démolition 23-5 livrée par les Giants de San Francisco mardi soir. Les équipes concluent un set de deux matchs mercredi après-midi.

Le Colorado enverra le gaucher Kyle Freeland (2-1, 3.43 ERA) contre le droitier Logan Webb (2-3, 4.35) lors de la dernière rencontre entre les équipes à Denver cette saison.

Freeland vient de connaître son début de saison le plus court, ne durant que 4 1/3 manches dans une défaite contre les Padres de San Diego vendredi. Freeland s 6-3 avec une MPM de 3,21 en 13 départs en carrière contre les Giants (18-19). En huit départs contre San Francisco à domicile, il est allé 5-1 avec une MPM de 3,38.

En quatre départs à Coors Field cette saison, il a une fiche de 1-0 avec une MPM de 3,38, et les Rocheuses auront besoin de lui pour leur donner quelques manches après que le partant de mardi, Jon Gray, ne soit pas sorti de la troisième manche. Tout aussi important est le manque d’attaque du Colorado lors des trois derniers matchs.

Les Rocheuses ont renforcé leur attaque avec l’acquisition du voltigeur Kevin Pillar des Red Sox de Boston lundi, et il a fait ses débuts au Colorado mardi. Pillar, qui était avec les Giants en 2019, a déclaré que la familiarité aide.

“Cela rend les choses un peu plus faciles lorsque vous rejoignez une équipe de la division dans laquelle vous étiez l’année dernière”, a-t-il déclaré mardi, alors qu’il était à 0 pour 3. “Je n’ai rien à faire de fou pour me mettre à l’aise ici. Ces gars-là ont eu l’opportunité de me regarder jouer 17 fois l’année dernière. Cela me donne un peu de réconfort, ne pas essayer de stresser ou de me mettre trop de pression. pour essayer de sortir le premier jour et être un héros. “

Webb fera son deuxième départ de la saison, ainsi que le deuxième de sa courte carrière contre les Rocheuses. Lors de sa sortie le 5 août à Denver, il a remporté la victoire en n’abandonnant que deux points (un mérité) sur quatre coups sûrs et en a retiré quatre en cinq manches.

Webb vient de connaître un début difficile contre les Dodgers lorsqu’il a accordé cinq points en 3 2/3 manches dans une défaite de 7-0 à San Francisco jeudi.

Les Giants se sont ralliés après un départ lent pour gagner 10 de leurs 13 derniers. San Francisco a renforcé son enclos en acquérant le gaucher Anthony Banda des Rays de Tampa Bay lundi à la date limite des échanges. Les Giants sont toujours à la traîne des Dodgers et des Padres, mais sont en lice pour les séries éliminatoires.

“Nous ne poursuivions vraiment pas de manière agressive de purs accords de type achat-vente”, a déclaré le président des opérations de baseball de San Francisco, Farhan Zaidi. “Nous cherchions à améliorer notre équipe, en cherchant à cibler les joueurs que nous aimions comme pièces à long terme du puzzle, et rien ne s’est concrétisé, peut-être parce que notre situation était un peu plus nuancée.”

– Médias au niveau du champ