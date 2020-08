Les Rockies du Colorado recherchent un balayage de la série de quatre matchs des Diamondbacks de l’Arizona jeudi après-midi à Phoenix, après avoir remporté chacun des trois matchs précédents par une manche – 3-2 lundi, 5-4 mardi et un sauvage 8- 7 victoire mercredi soir.

La discussion après la victoire de mercredi, dans laquelle les Rocheuses ont presque craché une avance de 8-1 en 7 1/2 manches. a été la décision des deux équipes de jouer le match au milieu d’autres matchs étant reportés en raison de joueurs protestant contre l’injustice raciale et sociale dans le pays.

En fin de compte, a déclaré la star des Rockies Charlie Blackmon, les équipes ont décidé de jouer parce que pour elles, c’était la plus forte démonstration d’unité. Cependant, Matt Kemp du Colorado a choisi de ne pas jouer en solidarité avec les autres membres de la ligue.

Blackmon a frappé ce qui s’est avéré être un grand chelem crucial mercredi. Avant cela, il s’assurait de faire savoir à Kemp qu’il comprenait son coéquipier.

“Nous avons été très sensibles à ce qui se passe”, a déclaré Blackmon. “En fin de compte, nous avons décidé que la chose la plus fédératrice était de jouer à ce jeu auquel tout le monde adore jouer. C’est l’un des jeux les plus inclusifs au monde. Vous pouvez être noir, blanc, latino, japonais, peu importe, grand , bref, gros, peu importe. Si vous pouvez jouer au jeu, vous pouvez être sur ce terrain. “

Les Rocheuses vont pour le balayage avec le gaucher Kyle Freeland sur le monticule. Freeland (2-1, 2.87 ERA) a lancé au moins six manches et accordé pas plus de trois points dans chacun de ses six précédents départs cette saison, mais il a une fiche de 3-4 avec une MPM de 5,27 en 14 départs en carrière contre les Diamondbacks.

Cela comprend un dossier de 2-1 avec une MPM de 3,42 en cinq départs à Chase Field.

Les Diamondbacks espèrent qu’un retour tardif dans le match de mercredi – ils ont eu un effort similaire en neuvième manche mardi – signifie que la fin de leur séquence de huit défaites est imminente. Les deux nuits, Nick Ahmed a frappé avec les bases chargées pour terminer le match.

Christian Walker a raté de peu ce qui aurait été un grand chelem gagnant mercredi, frappant à la place un double de deux points sur le mur du champ gauche.

“C’est la même mentalité, le même altruisme ou n’importe quel mot que vous voulez utiliser. Il faut le faire passer au prochain gars et enchaîner quelques at-bats”, a déclaré Walker. “L’équipe a désespérément besoin de frapper un circuit de trois points pour prendre la tête ou quelque chose comme ça. Mais ces choses ne viennent pas quand vous essayez de faire ça.”

Les Diamondbacks mènent les ligues majeures dans les points marqués dans la septième manche ou plus tard avec 63. Ils ont plaqué six au total dans les huitième et neuvième mercredi.

L’Arizona a son partant le plus titré de la saison, le droitier Zac Gallen, sur le monticule jeudi. Il fera son quatrième départ en carrière contre les Rocheuses, contre lesquels il a une fiche de 0-0 avec une MPM de 2,65.

Gallen peut établir un record de ligue majeure en accordant trois points ou moins mérités lors de ses 22 premiers départs dans la ligue majeure. Il partage actuellement la marque avec l’ancien lanceur des Red Sox de Boston, Aaron Sele.

En huit départs à domicile en carrière à Chase Field, Gallen a une fiche de 2-1 avec une MPM de 2,27, une moyenne au bâton de 0,187 adversaires et 56 retraits au bâton en 47 2/3 manches. L’Arizona a une fiche de 7-1 dans ces matchs.

– Médias au niveau du champ