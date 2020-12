Russell Westbrook, dans un match avec l’équipe nationale américaine. Shutterstock

Les Houston Rockets ont convenu mercredi d’échanger le meneur de jeu Russell Westbrook contre les Wizards de Washington en échange de John Wall., selon plusieurs sources journalistiques.

Les deux bases avaient déjà montré qu’elles ne voulaient pas continuer avec leurs équipes respectives et avaient officiellement demandé un transfert.

Les Wizards, en plus d’envoyer Wall, ils donneront également aux Rockets un choix de première ronde de la NBA de 2023 protégés par loterie.

Si elle n’est pas réalisée cette année-là, elle comporte une succession de protections qui incluent des sélections du numéro 1 au 12 en 2024; de 1 à 10 en 2025, et de 1 à 8 en 2026, selon les mêmes sources.

Ils ajoutent que s’il ne fait pas de choix de première ronde à Houston avant 2026, il devient un choix de deuxième ronde la même année et en 2027.

Ils ont également indiqué qu’il y avait eu des moments difficiles dans les négociations, car les discussions étaient au point mort depuis la mi-novembre, jusqu’à ce que les deux directeurs généraux, Rafael Stone des Rockets, et Tommy Sheppard des Wizards, communiquent directement par téléphone sur le Mardi après-midi.

Selon des sources, les deux ont pu parvenir à un accord en quelques heures.

Il est également apparu qu’après l’accord, les Rockets et les Wizards ont exprimé leur espoir que l’échange aiderait à convaincre les deux gardes étoiles de chaque équipe, James Harden des Rockets et Bradley Beal de Washington de rester. à long terme avec leurs équipes et restent les seuls acteurs de la franchise.

Harden a demandé un échange en privé et Beal pourrait devenir un agent libre en 2021.

L’entraîneur de Westbrook et des Wizards, Scott Brooks, ont une longue carrière ensemble, passant sept ans en tant que joueur et entraîneur pour l’Oklahoma City Thunder, l’équipe qui l’a choisi numéro quatre au premier tour du repêchage universitaire de 2008. quand la franchise était encore le Seattle SuperSonics.

L’association de Westbrook avec Harden à Houston n’a duré qu’une saison.

Westbrook et Harden ont informé les Rockets cette intersaison qu’ils voulaient être transférés dans d’autres équipes., en particulier les Brooklyn Nets, dans le cas de Harden, où il veut rejoindre ses amis l’attaquant Kevin Durant et le meneur Kyrie Irving.

Des sources affirment que la position de Houston sur Harden n’a pas changé, affirmant que l’équipe texane s’attendait à être compétitive avec le candidat MVP la saison dernière et ne prévoyait pas de scénario dans lequel une transaction se clôturera.

Westbrook, 32 ans, a été sélectionné dans le cadre de la troisième équipe de la NBA au cours de sa saison avec les Rockets, avec une moyenne de 27,2 points; 7,9 rebonds et 7,0 passes décisives par match.

La saison de Westbrook a commencé à se détériorer après avoir été en retard dans la “bulle” de Walt Disney World de la NBA parce qu’il avait contracté le coronavirus et blessé son quadriceps droit.

La blessure lui a fait manquer les quatre premiers matchs de la série éliminatoire du premier tour contre le Thunder, son ancienne équipe, qu’ils ont éliminée. À son retour, il a récolté en moyenne 17,9 points et 4,6 passes, faisant 42,1% de ses buts sur le terrain.

Westbrook a 133 millions de dollars impayés au cours des trois dernières saisons de son contrat., avec une option de joueur pour la dernière année. Il a été un All-Star dans neuf des 10 dernières saisons et a rejoint le légendaire Oscar Robertson en tant que seuls joueurs à avoir réalisé un triple-double en moyenne au cours de la saison, ce qui a été le cas lors de ses trois dernières saisons avec le Thunder.

Alors que, Wall, 30 ans, toujours impliqué dans la polémique sur et hors du terrain, n’a plus joué depuis le 26 décembre 2018 et a raté deux saisons avec Achille et des blessures au genou. Ils lui doivent encore trois ans et 132 millions de dollars sur son contrat.