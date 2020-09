Les Rockets ont entendu les prises disant que leur approche à petite balle ne peut pas réussir. Leur réponse s’est transformée en une énorme puce qui repose désormais sur leurs épaules collectives.

Ils l’ont clairement indiqué vendredi soir alors qu’ils battaient les Lakers 112-97 pour ouvrir leur série éliminatoire de deuxième tour de la Conférence de l’Ouest.

«Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de dire que nous sommes petits. Je m’en fiche si vous mesurez 1,80 mètre; si vous n’avez pas de cœur, cela n’a pas d’importance. Si vous n’avez pas de chien en vous , peu importe », a déclaré le gardien 6-5 James Harden (36 points, un sommet du match) après que Houston ait égalé le total de rebond de Los Angeles (41 chacun), forcé 17 revirements (27 points sur eux) et marqué plus de points dans la peinture ( 42-40).

On ne sait pas si Harden tentait un tir subtil contre l’attaquant 6-10 des Lakers Anthony Davis (25 points, 14 rebonds), mais quoi qu’il en soit, il sait que la taille plus le grain est supérieur à la taille seule. Et cet état d’esprit alimente une équipe dont le plus grand partant est l’ailier 6-7 Robert Covington et dont le centre de départ est 6-5 PJ Tucker. Houston a une fiche de 17-13, y compris les matchs de classement et les séries éliminatoires, depuis le centre commercial Clint Capela en février dernier.

“C’est une blague. C’est drôle. Je ris, tous les mèmes, tout ce que tout le monde invente, mais tu dois jouer, mec. C’est du basket. Tu dois jouer”, a déclaré Tucker. “Ouais, je suis petit. Je suis fort et je peux bouger mes pieds et je peux rester devant toi. Je ne vais pas arrêter. Je vais me battre à chaque jeu.”

Tucker et les Rockets se battaient pour empêcher LeBron James de passer à travers la peinture dès le début. Lorsque James a lancé un dunk et un sur 6-3 Russell Westbrook en première mi-temps, l’image de l’affiche semblait emblématique de l’inadéquation de la taille des visages de Houston.

Westbrook s’en fichait, bien sûr. Il s’est levé et a continué à venir à la défense des Lakers à l’autre bout. Westbrook a terminé avec 24 points et six passes pour aller avec neuf rebonds.

“Ils jouent avec beaucoup de vitesse”, a déclaré James, “en commençant évidemment par la tête du serpent à Russ. Ils jouent avec beaucoup de vitesse à la fois offensivement et défensivement.”

James a utilisé le “Greatest Show on Turf” St. Louis Rams du début des années 2000 comme analogue pour le rythme des Rockets.

“Nous avons eu une idée de leur vitesse et nous devrions en être pleinement conscients avant le deuxième match”, a déclaré James.

Ils ont également eu une idée de l’intensité et de l’irritation des Rockets. La défense après le coup de sifflet de Westbrook contre Danny Green était humoristique, mais c’était aussi un signal aux joueurs des Lakers qu’ils devront trouver un équipement supplémentaire dans la série.

“Nous sommes petits, donc nous devons être décousus”, a déclaré Westbrook à propos de l’approche défensive de Houston, qui est lourde de changement. “Nous devons jouer dur car si nous ne le faisons pas, nos chances de gagner diminuent.”

“En compétition pour un championnat, vous devez le poser par terre”, a ajouté Westbrook. “Jeu 1, match 7, peu importe. Chaque match, chaque possession est importante et c’est comme ça que nous devons jouer.”