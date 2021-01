Si 2020 est déjà une année très difficile à oublier pour tout le monde, ce sera plus compliqué pour les athlètes qui auront le plus brillé durant cette année difficile à tous les niveaux. Ils ont été les protagonistes du monde du sport: Lewis Hamilton, Robert Lewandowski, Rafa Nadal, Lebron James … Ce sont les rois du sport en 2020, une année à oublier.

Lewis Hamilton égale Schumacher

Le roi de la Formule 1 l’a encore fait. Lewis Hamilton a remporté son septième titre mondial, le quatrième consécutif aux commandes de l’imparable Mercedes. 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, sept titres pour un Lewis Hamilton qui siège déjà à côté de Michael Schumacher dans l’Olympe de Formule 1. Le pilote britannique a marché avec une domination insultante lors d’une saison où presque tout a changé à cause du coronavirus: tout sauf la supériorité de Mercedes, qui était encore une fois la première de la Coupe du monde des constructeurs à plus de 200 points de son principal concurrent, Red Taureau.

Dans une saison mémorable, Lewis Hamilton n’a pas seulement égalé les sept titres mondiaux de Michael Schumacher. Le pilote anglais est devenu l’homme qui a remporté le plus de courses de l’histoire de la Formule 1, un total de 94. Tout indique que la saison prochaine, l’histoire sera très similaire et il pourrait devenir le pilote le plus titré de l’histoire.

Également, Romain Grosjean a joué la grande image de l’année au Grand Prix de Bahreïn. Le pilote Haas s’est écrasé dans le troisième virage de la course et sa voiture a pris feu. Tout le monde craignait le pire, mais avec l’aide des médecins et grâce à la sécurité spectaculaire de la Formule 1, Grosjean s’est échappé indemne d’un accident qui restera dans l’histoire.

Nadal, Djokovic et leur règne dans le tennis

Les années passent et Rafa Nadal et Novak Djokovic continuent au sommet du tennis, avec la permission d’un Roger Federer qui a été puni pour blessures en 2020. La lutte de ces trois géants restera à jamais gravée dans l’histoire du sport. En 2020, Rafa Nadal n’a pas manqué son rendez-vous avec Roland Garros et Djokovic a soulevé son huitième Open d’Australie. La surprise a été donnée par Dominic Thiem à l’US Open, un Grand Chelem fortement conditionné par le coronavirus et qui n’a pas eu l’aide de Nadal et Federer, entre autres.

Rafa Nadal pose avec son treizième Roland Garros. (.)

Nadal et Djokovic se sont rencontrés en finale à Roland Garros, l’un des meilleurs matchs du joueur de tennis de Manacor. Avec un 6-0, 6-2, 7-5, Nadal a battu le Serbe et a remporté son 20e Grand Chelem, à égalité avec Roger Federer comme le joueur de tennis le plus titré de tous les temps. Le défi se poursuit en 2021: Rafa Nadal cherchera à se mettre en première position en termes de Grand Chelem remportés et Djokovic continuera de se rapprocher. Avec 17 titres majeurs, le Serbe a une nouvelle opportunité dans la nouvelle année de se rapprocher de Federer et Nadal.

Novak Djokovic pose avec le trophée du champion en Australie. (.)

Les reines du sport en 2020

Le sport féminin continue de croître au fil des ans. Des noms propres comme Lucy Bronze, Stéphanie Frappart, Pernille Harder ou Yulimar Rojas, entre autres, ont joué dans ce niveau et cette présence accrus du sport féminin sur la scène mondiale.

Lucy Bronze, le meilleur 2020 (.)

En Espagne, Garbiñe Muguruza a été finaliste à l’Open d’Australie 2020, Sandra Sanchez elle était une championne du monde de karaté, Mavi Garcia a terminé la meilleure saison de sa carrière, Lucia Sainz et Gemma Triay Ils étaient les meilleurs au monde en paddle-tennis et Jenni belle continue de briller avec le maillot de Barcelone. Ce sont quelques-uns des grands protagonistes du sport féminin espagnol en 2020.

2020, l’année de Lebron James

Lebron James est l’un des grands protagonistes du sport mondial en 2020. En effet, le joueur des Lakers a été distingué comme le meilleur athlète de l’année par le prestigieux magazine Time. Son travail sur et en dehors du terrain au cours d’une année aussi difficile en raison de la pandémie de coronavirus a été raflé en octobre dernier avec sa bague avec les Lakers, le premier depuis 2010 pour la franchise Los Angeles.

LeBron James célèbre la victoire en finale de la NBA contre Miami. (.)

Le titre est devenu le quatrième anneau NBA de Lebron James et le quatrième prix MVP pour l’Américain. premier joueur de l’histoire de la NBA à gagner avec jusqu’à trois équipes différentes. 2021 se présente comme une nouvelle opportunité pour Lebron de continuer à considérer la Jordanie comme la meilleure de tous les temps. De plus, il est devenu l’un des grands défenseurs de la communauté noire après le meurtre de George Floyd aux mains d’un policier.

Dustin Johnson et son rêve 2020

Une année inoubliable pour Dustin Johnson, le grand dominateur du golf mondial en 2020. Quatre victoires, deuxième majeure, la FedExCup… Le numéro un mondial actuel n’oubliera jamais un 2020 qui a fait de lui l’un des athlètes les mieux payés au monde: il a inscrit un total de 23 954. 307 $ cette année.

Tiger Woods met la mythique veste verte sur Dustin Johnson. (.)

Une mention spéciale doit être faite de l’Espagnol Jon Rahm, qui a atteint le numéro un en juillet et août 2020. Bien qu’il n’ait pas encore atteint de majeur, sa qualité et sa régularité ont fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde.

Lewandowski, le meilleur 2020

2020 était un an du Bayern Munich et de Robert Lewandowski. Le Polonais a été distingué à juste titre comme le meilleur joueur de l’année lors du gala The Best 2020, après une saison inoubliable pour lui. La supériorité du Bayern en Bundesliga et en Ligue des champions était stupéfiante, au point d’endosser Barcelone 8-2 en quarts de finale. L’attaquant est l’expression ultime de l’art de marquer et a été l’une des clés du grand succès de son équipe en 2020.

Lewandowski célèbre un but. (.)

L’attaquant polonais a gagné contre Leo Messi et Cristiano Ronaldo aux Best Awards. L’Argentin n’a pas connu la meilleure année de sa carrière, en partie à cause de la crise sportive et institutionnelle de Barcelone au point de demander au club de partir l’été dernier. De son côté, Ronaldo a été l’alternative à Lewandowski lors du gala The Best pour sa grande année à la Juventus de Turin. À 35 ans, les Portugais continuent de marquer des buts comme toujours.

La folie de Pogacar dans le Tour de France

Tadej Pogacar a écrit en septembre dernier l’une des pages les plus surprenantes de l’histoire du sport. Son sorpasso au chronomètre sur Roglic n’a pas été vu depuis Greg Lemon à Laurent Fignon en 1989. Tout semblait indiquer que Primoz Roglic allait prendre le Tour de France, mais Pogacar a volé dans le contre-la-montre final pour surmonter les 57 secondes derrière J’avais sur le slovène.

Une année 2020 très marquée par la pandémie de coronavirus et tout le malheur qu’elle a provoqué prend fin. 2021 commence avec le plus grand enthousiasme à tous les niveaux et l’espoir que le vaccin mettra fin au virus une fois pour toutes. Au niveau sportif, les Jeux Olympiques et l’Eurocup, entre autres, libérez l’illusion dans le monde du sport pour 2021.