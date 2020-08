MILWAUKEE (AP) Wade Miley a accordé un coup sûr en quatre manches sans but pour aider les Reds de Cincinnati à une victoire 6-0 et à un balayage double des Milwaukee Brewers jeudi soir, un jour après que les deux équipes ont choisi de ne pas jouer pour protester contre l’injustice raciale.

Les réactions des équipes ont suivi la fusillade du week-end par la police de Jacob Blake, un homme noir, à Kenosha, Wisconsin, à environ 40 miles au sud de Milwaukee. D’autres équipes de ligues majeures ont depuis suivi, avec sept matchs reportés jeudi.

Miley, qui a fait son troisième départ après un passage sur la liste des blessés, n’a accordé qu’un premier simple au troisième, en retirant trois et en marchant un, avec un frappeur frappé.

«C’est probablement la meilleure chose que j’ai eue, en ce qui concerne la forme des pas, le cutter, le changement, a dit Miley. «Je me sentais vraiment bien dès le début. J’ai pu mettre le cutter sur les mains des gars. J’avais les balançoires auxquelles je m’étais habitué ces deux dernières années, vraiment pour la première fois. ”

Miley, 14-6 avec Houston la saison dernière, est entrée avec une MPM de 9,72. Il n’avait duré que 1 2/3 manches à chacun de ses deux premiers départs, en sandwich à temps sur l’IL. Il a fait cinq manches sa dernière fois, accordant trois points mérités.

Lucas Sims (2-0) a marché deux en deux manches sans but pour la victoire et Raisel Iglesias a complété le frappeur avec une neuvième parfaite.

Les Reds ont combiné deux simples et le double de Kyle Farmer et un frappeur pour deux points dans le deuxième partant Josh Lindblom (1-2).

«Juste une journée frustrante de baseball, a dit Lindblom. «Ce n’était pas très amusant. La façon dont la série a commencé, nous avons joué deux très très bons matchs. Sortir aujourd’hui et diviser la série, c’était difficile. ”

Nick Castellanos et Jesse Winker, qui ont combiné pour trois circuits, six coups sûrs et cinq points produits lors de la victoire de 6-1 dans le premier match, ont eu des doubles consécutifs de points produits lors de la cinquième manche contre Freddy Peralta pour mettre les Reds en avant 4-0.

Eugenio Suarez a fait 6-0 avec son sixième circuit, un tir à deux points de Justin Grimm au septième.

«Pour notre équipe, c’est important de gagner deux matchs, des matchs bien joués, des matchs bien lancés, a dit le directeur des Reds David Bell. «Nos partants étaient exceptionnels, et l’enclos des releveurs est arrivé et a fait du bon travail. Quand pouvez-vous passer un double avec deux victoires contre une bonne équipe après un road trip difficile, c’est vraiment important. ”

Dans le match d’ouverture, Winker a réussi deux circuits et l’espoir apprécié Jose Garcia a fait un simple lors de sa première grande ligue au bâton.

«Cela a été de longs jours pour nous, a dit le partant des Reds Sonny Gray. Cela a été un peu long de 48 heures, 24 heures, mais nous voulions sortir et jouer un bon match de baseball et repartir avec la victoire. ”

Winker a réussi un tir de deux points dans le cinquième, son huitième, pour mettre les Reds 5-0 et un tir en solo dans le troisième.

Gray (5-1) a accordé quatre simples en cinq manches sans but, en retirant quatre et en marchant deux. Gray a échappé à un jam chargé de bases dans la seconde, mettant Eric Sogard sur une doublure de fin de manche à droite.

«La deuxième manche a été un peu frustrante pour moi, mais à la fin de la journée, je suis partie, a dit Gray. J’ai l’impression d’avoir fait mes lancers dans cette manche et, heureusement, je suis reparti avec un zéro après le chargement des buts. ”

Omar Narvaez a représenté la course de Milwaukee avec un circuit en solo, son deuxième, dans le sixième de Nate Jones.

Garcia, âgé de 22 ans, appelé mercredi, a fait un simple avec deux retraits au deuxième sur un rouleau lent qui a touché le sac au troisième, renvoyant Freddy Galvis au deuxième. Curt Casali a suivi avec un simple RBI à gauche pour mettre les Reds 1-0.

Castellanos a ouvert la troisième manche avec son 10e circuit. Winker a suivi un entraînement à gauche pour son septième circuit pour porter le score à 3-0.

Houser (1-3) a accordé quatre points et neuf coups sûrs en quatre manches alors que les Reds ont mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives.

«Nous avons des gars dans l’alignement qui ont eu du succès dans cette ligue, a dit le gérant des Brewers Craig Counsell. Cela n’a pas été une première moitié réussie pour une grande partie de notre alignement, la plupart de notre alignement. Ça doit être mieux. ”

CAIN PARLE

Le voltigeur du centre des Brewers Lorenzo Cain, qui a choisi de ne pas participer au reste de la saison après avoir disputé cinq matchs, a déclaré qu’une grande partie de sa décision était basée sur sa foi.

“ La raison pour laquelle j’ai choisi de ne pas participer était, bien sûr, pour des raisons COVID, mais ce style de vie et tout ce qui se passe en 2020 m’ont définitivement ouvert les yeux, j’ai donc ressenti le besoin de me retirer non seulement pour les raisons COVID, mais aussi pour essayer de mets ma vie en ordre avec Dieu ”, a déclaré Caïn.

«Cette année a été folle», a-t-il ajouté. «Ce fut une année difficile. Je suis définitivement à court de mots avec tout ce qui se passe actuellement. C’est juste dur. La façon dont les choses se passent, c’est difficile à voir, c’est difficile à gérer. Nous voulons toujours que les choses s’améliorent. ”

PREMIER DOUBLE TÊTE

Jusqu’à jeudi, les Brewers n’avaient jamais joué un double titre au Miller Park, qui a ouvert en 2001. Leur dernier double à Milwaukee a eu lieu le 23 septembre 2000 au County Stadium. Les Brewers et les Reds se rencontrent en double pour la deuxième fois. Les Brewers en ont balayé une paire le 5 septembre 2015 au Great American Ballpark.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Brewers: C Manny Pina est parti en deuxième position après avoir été blessé lors d’une tentative de match de retrait. Pina a marché avec deux dans le premier, puis s’est coincé le genou sur le sac lors de la tentative de pick-up du partant des Reds Wade Miley, qui a été appelé à rechigner sur le jeu. Pina a quitté le match et a été remplacé par Omar Narvaez, qui a attrapé le premier match. Pina était avec des béquilles après le match. «Nous allons faire d’autres tests demain, a dit Counsell.

COUNSELL EJECTÉ

L’entraîneur des Brewers, Craig Counsell, a été expulsé à la cinquième manche du deuxième match par l’arbitre du marbre par l’arbitre du marbre John Bacon après une marche vers le joueur de premier but des Reds Mike Moustakas.

À LA SUITE DE LA RÉVISION

Shogo Akiiyma, qui a marché avec un retrait dans le cinquième, a été expulsé à domicile alors qu’il tentait de marquer dès le premier sur le doublé de Nick Castellanos au champ central. Les Reds ont défié et l’appel a été annulé, donnant une avance de 3-0 aux Reds.

SUIVANT

Rouges: Cincinnati a avancé LHP Wade Miley pour le deuxième match du double, et RHP Tyler Mahle (0-1, 4.41 ERA) devrait ouvrir la série vendredi soir à Chicago contre les Cubs.

Brewers: RHP Corbin Burnes (0-0 3,42) fait sa septième apparition et son quatrième départ pour ouvrir la série de quatre matchs vendredi contre Pittsburgh à Miller Park. Burnes cherche à retrouver sa forme de recrue en 2018 quand il est allé 7-0 avec 2,61 MPM en 30 apparitions en relève.

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports