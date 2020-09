Alors que Sonny Gray des Reds de Cincinnati continue de montrer pourquoi il est l’un des meilleurs lanceurs des majors, les Cardinals de Saint-Louis pourraient en avoir un bon à Kwang Hyun Kim.

Les deux s’affronteront lorsque les Reds poursuivront leur série à domicile contre les Cardinals mardi soir.

Gray (5-1, 1,94 ERA) se classe parmi les leaders des ligues majeures pour les victoires, l’ERA, les retraits au bâton (55) et la moyenne au bâton de l’adversaire (.180). Bien que son coéquipier Trevor Bauer ait connu un bon début de saison, Gray reste l’as du staff des Reds.

Le droitier n’a duré que cinq manches à Milwaukee jeudi, mais il n’a pas abandonné un point tout en cédant quatre coups sûrs lors d’une victoire 6-1 lors du premier match du balayage double de Cincinnati. Gray a disputé 40 matchs consécutifs, un record dans la ligue majeure, permettant six coups sûrs ou moins.

“Nous avions le bon gars sur le monticule pour s’en occuper de l’autre côté du baseball”, a déclaré le receveur Curt Casali sur le site officiel des Reds.

Gray a été solide contre les Cardinals en quatre départs en carrière, allant de 1-1 avec une MPM de 1,59. Il n’a pas été son meilleur, cependant, à St. Louis le 20 août. Gray a abandonné deux points et quatre coups sûrs, mais a également réussi un record de la saison avec quatre frappeurs, en six manches et est parti avec une avance de 4-2.

Saint-Louis, cependant, a marqué trois points au neuvième plus près de Raisel Iglesias pour gagner 5-4.

La star des Cardinals, Paul Goldschmidt, est un misérable 0 en 12 avec cinq retraits au bâton contre Gray, mais il a eu trois coups sûrs lundi lors de la victoire 7-5 de St. Louis à Cincinnati.

Paul DeJong et Kolten Wong sont un combiné 2 pour 16 contre Gray, mais chacun a eu deux coups sûrs lundi. Le Grand Chelem de DeJong en quatrième manche a aidé les Cardinals à remporter leur deuxième match consécutif depuis qu’ils en ont perdu quatre de suite.

DeJong, qui a réussi 14 circuits en 51 matchs en carrière contre Cincinnati, bat .406 (13 en 32) avec huit points produits au cours de ses huit derniers matchs au total.

Kim (1-0, 1.08 ERA), une recrue, a commencé sa carrière dans les ligues majeures avec une apparition de soulagement le mois dernier. Depuis, il a accordé un point mérité et neuf coups sûrs en 15 2/3 manches en trois départs. Cela comprenait six manches de blanchissage, accordant seulement trois coups sûrs, dans une victoire de 3-0 contre les Reds le 22 août, pour sa première victoire.

Le gaucher a accordé un point non mérité et trois coups sûrs en six manches d’une défaite 4-3 contre Pittsburgh jeudi.

“Il a été génial”, a déclaré son coéquipier Tommy Edman, selon le site officiel des Cardinals. “Pour continuer à lancer aussi bien que lui, c’est juste incroyable. Tu dois lui faire basculer ta casquette.”

Jesse Winker et Kyle Farmer ont été les seuls Reds à avoir été frappés par Kim plus tôt ce mois-ci. Winker, qui fait appel à une interdiction d’un match pour son rôle dans un incident de dégagement de banc avec les Cubs de Chicago au cours du week-end, est de 10 en 24 (0,417) avec quatre circuits et sept points produits à ses sept derniers matchs.

Son coéquipier Joey Votto a une fiche de 6 en 13 à ses quatre derniers matchs après une fiche de 0 en 18 à ses cinq précédents.

Les Reds, perdants de deux matchs consécutifs et de cinq matchs sous .500, ont fait l’actualité lundi grâce à deux transactions distinctes avant la date limite des transactions. Ils ont repris Archie Bradley de l’Arizona et le voltigeur Brian Goodwin des Angels de Los Angeles.

Les cardinaux n’ont fait aucun commerce lundi.

