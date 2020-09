Il y a une semaine, les Royals de Kansas City ressemblaient à la pire équipe des ligues majeures.

Ils avaient perdu sept fois d’affilée pour commencer septembre, faisant chuter leur pourcentage de victoires à 0,333.

Alors que les Royals sont toujours à la dernière place de la Ligue américaine centrale, ils ressemblent soudainement à un redoutable ennemi.

Kansas City mène une séquence de six victoires consécutives dans un road trip de cinq matchs qui débutera à Detroit mardi. Les Royals ont battu leurs adversaires par un score combiné de 44-14 lors du revirement inattendu.

“Nous voulons finir en force”, a déclaré le joueur de premier but des Royals Hunter Dozier à MLB.com. “Nous avons eu une réunion il y a quelques jours, et [outfielder Alex Gordon] dit de terminer fort et d’avoir un élan pour l’année prochaine. Nous nous concentrons simplement sur cela. “

Lors de leur dernière victoire, les Royals ont battu Pittsburgh 11-0 alors que Brad Keller a lancé un blanchissage complet.

L’arrêt-court Adalberto Mondesi a été le catalyseur offensif. La semaine dernière, Mondesi a réussi quatre circuits, marqué sept points et balayé six buts. Le joueur de troisième but Maikel Franco (.433, 11 points produits) et le joueur de deuxième but Whit Merrifield (.414, sept points, sept points produits) ont également joué des coups chauds au cours des sept derniers matchs.

Les Royals (20-28) peuvent dépasser les Tigers qui s’effondrent (20-26) au classement lors de la série de deux matchs. Les gauchers Danny Duffy pour les Royals et Matthew Boyd pour les Tigers commenceront le match d’ouverture de la série.

Duffy (3-3, 4,24 ERA) a lancé 5 manches 2/3 blanchissage contre Cleveland mercredi malgré quatre buts.

“Pour la plupart, quand je devais faire un pitch, c’était là”, a-t-il dit. “[The fastball] m’a sorti de quelques confitures. “

Il a affronté les Tigers plus que toute autre équipe de sa carrière. En 28 apparitions en carrière, dont 25 départs, Duffy a une fiche de 8-10 avec une MPM de 4,68.

Après ses deux meilleures sorties de la saison, Boyd (1-6, 7,63 MPM) a été battu pendant sept points sur huit coups sûrs en trois manches et plus contre Milwaukee mercredi.

Boyd a commencé 20 fois contre les Royals, affichant un dossier de 5-9 et une MPM de 6,49. Merrifield et Dozier lui ont donné des crises. En 42 frappes officielles, Merrifield atteint .524 avec neuf coups sûrs supplémentaires contre Boyd. Dozier a 10 coups sûrs, dont cinq coups sûrs supplémentaires, en 17 battements officiels.

Les Tigers étaient à la recherche d’une place en séries éliminatoires, mais ont disparu la semaine dernière, perdant cinq de leurs six derniers matchs. Ils ont été balayés par les White Sox de Chicago dans une série de week-end de trois matchs, battant 23-5.

Detroit a marqué un total de sept points dans ces cinq défaites. Les Tigers ont été tenus à deux points sur six coups sûrs dimanche.

“Vous n’allez pas gagner beaucoup de matchs comme ça”, a déclaré le manager Ron Gardenhire. “Nous n’empilons pas les coups ensemble. Nous semblons prendre du retard tôt et ce n’est pas une bonne chose pour votre équipe de baseball et vous devez finir par essayer de riposter. Nous avons beaucoup de jeunes frappeurs dans l’alignement en ce moment. Tout le monde dans notre champ intérieur est jeune. Nous avons beaucoup d’enfants là-bas et ce n’est pas facile, et ils essaient d’apprendre sur la route. “

Les Royals et les Tigres ont divisé une série de quatre matchs à la fin juillet. Ils termineront également la saison plus tard ce mois-ci avec une série de quatre matchs à Kansas City.

– Médias au niveau du champ