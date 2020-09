Quatre équipes de la Ligue américaine centrale sont en lice pour les séries éliminatoires, et les Royals de Kansas City tenteront de rendre la tâche un peu plus difficile pour l’un d’entre eux – les Indians – lors du deuxième match d’une série de quatre matchs à Cleveland le Mardi.

Les Royals (14-28) sont à la dernière place de la division, et cette série est la dernière de leur saison raccourcie contre les Indians (26-15), qui affrontent les White Sox de Chicago et les Twins du Minnesota pour la première place. Même les Tigers de Detroit, quatrième, ont une chance sur une wild card, et les Royals ont six matchs à jouer contre eux.

Les Royals prendront donc le terrain pour jouer le spoiler et rebondir après une défaite de 5-2 lundi contre les Indiens et Zach Plesac, qui est maintenant 5-0 en six départs en carrière contre les Royals. Cleveland est à égalité au premier rang avec les White Sox avec les Twins un match derrière.

Les Royals enverront Jakob Junis (0-1, 4.32 ERA) au monticule mardi pour affronter Triston McKenzie (2-0, 1.69) des Indiens. Comme cela est devenu beaucoup plus courant en 2020, les deux lanceurs affronteront le même adversaire pour le deuxième départ consécutif.

Junis espère de meilleures pauses que le partant Brad Keller (3-2) lundi soir lorsqu’il a abandonné cinq points (quatre mérités) sur huit coups sûrs en 6 2/3 manches.

“Probablement la sortie la plus frustrante de ma vie”, a déclaré Keller. “Certains jours, le baseball fonctionne de cette façon, et la balle ne rebondit pas sur votre chemin. Il semble que j’ai fait des lancers quand je devais le faire et qu’elle a juste grincé à travers le champ intérieur ou autre. Juste un de ces jours.”

Junis a subi la défaite contre Cleveland mercredi dernier lorsqu’il a accordé deux points sur quatre coups sûrs avant d’être touché par un entraînement en ligne et de sortir après la quatrième manche. Les Indiens ont remporté le match 5-0.

Junis a une fiche de 2-3 avec une MPM de 3,41 en six départs en carrière à Progressive Field.

McKenzie a lancé six manches blanchies lors de sa dernière sortie, n’accordant que trois coups sûrs et aucune marche, avec six retraits au bâton, dans ce même match.

“Il était le McKenzie que nous avons vu contre les Tigers (à ses débuts, lorsqu’il a été radié 10)”, a déclaré le directeur par intérim des Indiens, Sandy Alomar Jr., à propos de ce départ. “Il était calme et savait ce qu’il avait à faire, et il a exécuté ses lancers. Il n’a pas pris de retard dans le décompte.”

Le manager des Royals, Mike Matheny, a reconnu lundi qu’il avait pris le terrain le cœur lourd, pleurant le décès de son ami, membre du Temple de la renommée, Lou Brock.

L’icône des cardinaux est décédée dimanche et Matheny était proche de lui après avoir passé plus de 12 ans en tant que joueur et manager dans l’organisation.

“Les Lou Brocks du monde ont renversé le jeu”, a déclaré Matheny. “Les numéros de base volés qu’il a pu lancer étaient tout simplement époustouflants. Nous avons essayé de trouver des moyens d’éliminer ces bases, mais si vous avez quelqu’un comme ça, il n’y a rien (l’adversaire) peut faire. sur la base, c’est une distraction pour tout le monde. “

Certains joueurs et équipes actuels lui rappellent le style de jeu de Brock. L’un d’eux est les Indiens.

«(Les Indiens) courent tous», dit-il. “C’est une équipe qui prend une base si vous les oubliez du tout. N’importe qui dans cette formation peut le faire.”

– Médias au niveau du champ