Les Saints sont ouverts aux offres pour un échange potentiel du triple demi offensif du Pro Bowl Alvin Kamara, selon un rapport publié mardi par Josina Anderson, d’ESPN. Mais comme Kamara a raté certaines des pratiques du camp d’entraînement 2020 de son équipe à la recherche d’une prolongation de contrat lucrative avant son agence libre de 2021, il est difficile de savoir si les responsables de la Nouvelle-Orléans se présentent en public ou s’ils veulent vraiment le déplacer.

Kamara est un talent spécial et une grande partie du succès offensif des Saints. Avec deux demi offensifs repêchés devant lui en 2017, Christian McCaffrey et Joe Mixon, enfermés par leurs équipes et un autre, Dalvin Cook, espérant obtenir bientôt une grosse bosse de son contrat de recrue, Kamara est simplement à la recherche d’une sécurité à long terme. à sa valeur marchande.

McCaffrey, un haut premier tour, a reçu 16 millions de dollars de salaire annuel moyen des Panthers, tandis que Mixon, un haut deuxième tour, a reçu 12 millions de dollars par an des Bengals cette semaine. Cela suggérerait que Kamara, un haut troisième rond, serait à l’aise quelque part au milieu.

Pour les Saints, s’entendre sur un contrat qui paie à Kamara de 13 à 14 millions de dollars par saison ou l’échanger ont tous deux leur part de raison. Voici un examen des avantages et des inconvénients de chaque scénario.

Pourquoi les saints ne devraient pas échanger Alvin Kamara

S’il s’agit bien de la dernière saison de la NFL pour le quart-arrière Drew Brees, garder Kamara au coût du marché semblerait s’accorder avec une mentalité «all-in» pour essayer de remporter à nouveau le Super Bowl après trois fins décevantes consécutives en tant qu’équipe éliminatoire forte avec lui. . Kamara est une machine de réception constante avec exactement 81 captures à chacune de ses trois premières saisons. Il est un buteur fiable avec 37 touchés à ses 45 matchs.

Kamara est le changement de rythme ultime avec sa vitesse et sa rapidité. Il a également prouvé qu’il était durable à 5-10, 215 livres, jouant presque une saison complète en 2019 malgré de multiples blessures au bas du corps qui auraient mis de côté d’autres dos pendant plus de deux matchs.

Les Saints ont fait de leur mieux pour améliorer le receveur large et l’extrémité serrée de Brees, mais derrière le joueur dominant Michael Thomas, Kamara reste leur composante la plus intégrale dans le jeu de passes. En dehors du terrain, Kamara a également rejoint Brees en étant un vrai Saint pour la communauté de la Nouvelle-Orléans.

Kamara est un joueur très productif, fiable et un excellent représentant de la franchise. Il a été sous-payé pour ses contributions jusqu’à présent et un nouvel accord garantirait qu’il soit également là pour ce qui pourrait être une transition offensive délicate sans Brees.

Si l’argent n’était pas un problème, renouer avec Kamara serait une évidence. Les saints, cependant, ont une préoccupation sur ce front qu’ils doivent prendre en compte.

Pourquoi les saints devraient échanger Alvin Kamara

Les Saints peuvent voir que l’enfer du plafond salarial se profile en 2021. Ils dépassent déjà de près de 40 millions de dollars le plafond de 2021. Même si Brees prend sa retraite pour apporter un certain soulagement, ils subiront toujours un coup mortel de 22,65 millions de dollars. , par OverTheCap.com. Ils ont d’autres chiffres à grande capitalisation sur leur attaque, menés par Thomas (18,8 millions de dollars) et Taysom Hill (16,1 millions de dollars).

Ils devront faire preuve de créativité avec le contrat de Kamara pour le garder sans avoir à être pressés dans plus de réductions et moins de possibilités d’agence libre. Les Saints l’ont fait fonctionner avec le luxe offensif jusqu’à présent, mais cela se fera plus au détriment de la défense.

Les Saints peuvent obtenir un bon retour pour les services de Kamara, car ses compétences uniques sont beaucoup plus demandées pour changer le cours d’une attaque passagère et précipitée que le démarreur Jaguars récemment publié Leonard Fournette. À 25 ans et de retour en pleine santé à son apogée, Kamara n’aura pas de valeur plus élevée pour une autre équipe avec un grand espace de plafond.

La Nouvelle-Orléans ne devrait pas non plus ignorer ce fait suivant. Dans les deux matchs manqués par Kamara la saison dernière, le solide remplaçant Latavius ​​Murray a réussi 62 touches combinées en 307 verges lors de victoires marquantes contre les Bears et les Cardinals. Les Saints ont un système solide et des prouesses de blocage pour profiter d’un étage élevé de production en arrière-plan sans Kamara, même en ratant certains de ses jeux dynamiques.

Les saints devraient également savoir que les dos de type Kamara reçoivent plus d’attention dans le processus de rédaction. Après que Clyde Edwards-Helaire soit allé en retard au premier tour aux Chiefs en 2020, Travis Etienne sera disponible pour une équipe de calibre éliminatoire dans la même gamme en 2021.

Aussi bon que soit Kamara, il a été un arrière de 16 touches pour les Saints, tandis que McCaffrey (19 touches) et Mixon (18 touches) ont une charge de travail moyenne plus élevée. En regardant d’autres jeunes arrières qui ont récemment été payés, Ezekiel Elliott en moyenne 24 touches par match au cours de sa carrière et Derrick Henry en moyenne 21 sur son chemin vers le titre au sol la saison dernière. Cook n’a pas été aussi sain, mais il est en moyenne à 19 touches.

Bien que le fait de couronner le travail de Kamara soit conçu pour le garder frais et maximiser sa capacité à tirer au-delà et autour des défenses, les saints obtiennent de lui un type de retour différent de celui du cheval de bataille traditionnel. Le briser, Brees et Thomas semble idiot, mais il serait peut-être plus intelligent de savoir que c’est ce que les saints peuvent mieux se permettre de faire.

Les porteurs de ballon étant de nouveau bien payés, les Saints se pencheront pour faire de Kamara un campeur heureux et non un ancien Saint. Cela ressemble beaucoup plus à la situation d’Elliott à Dallas qu’à ce qui s’est passé avec Le’Veon Bell à Pittsburgh ou Melvin Gordon à Los Angeles.

Les saints savaient que cela allait arriver avec Kamara à un moment donné, et rien n’indique qu’ils ne voulaient pas le signer à nouveau avant mars prochain. Maintenant qu’il leur a donné un peu plus de temps, ils devraient au moins y réfléchir à deux fois.