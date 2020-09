Le circuit de la PGA 2019-2020 arrive dans la dernière ligne droite.

Il ne reste qu’un seul événement dans la saison du PGA Tour raccourcie par COVID-19: le Tour Championship, dernier événement des séries éliminatoires de la FedEx Cup, la façon dont le golf détermine son champion pour une saison donnée. Tous les 125 golfeurs du domaine initial reçoivent une exemption d’un an pour participer au PGA Tour; les gagnants de l’un ou l’autre des deux premiers événements éliminatoires reçoivent une exemption de deux ans; et le gagnant général reçoit une exemption de cinq ans.

Cela dit, tout le monde n’a pas dépassé les deux premiers événements éliminatoires: The Northern Trust, où le peloton a été réduit à 70; et le championnat BMW, qui a tranché le champ à 30 pour le championnat du circuit. Seuls les meilleurs golfeurs de la planète ont la garantie de remporter le prix le plus élevé du PGA Tour.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la FedExCup 2020, y compris les classements, les règles et les formats de points, les horaires et les paiements:

Classement de la FedEx Cup 2020

Avec la conclusion du BMW Championship – la deuxième épreuve éliminatoire de la saison PGA Tour 2019-20 – le nombre de golfeurs a été réduit à 30 pour le Tour Championship de fin de saison. Dustin Johnson devrait entrer dans la finale des séries éliminatoires à la première place du classement de la FedEx Cup, 391 points devant le golfeur de deuxième place Jon Rahm, qui a remporté le championnat BMW en séries éliminatoires contre Johnson avec un putt de 66 pieds.

Voici les 30 golfeurs qui participeront au Tour Championship 2020 après le BMW Championship:

1. Dustin Johnson 3 471 2. Jon Rahm 3 080 3. Justin Thomas 2 570 4. Webb Simpson 2 163 5. Collin Morikawa 2 025 6. Daniel Berger 2 007 7. Harris anglais 1 805 8. Bryson DeChambeau 1 682 9. Sungjae Im 1 650 10. Hideki Matsuyama 1 587 11. Brendon Todd 1 576 12. Rory McIlroy 1 516 13. Patrick Reed 1 485 14. Xander Schauffele 1 449 15. Sebastian Munoz 1 421 16. Lanto Griffin 1 392 17. Scottie Scheffler 1 391 18. Joaquin Niemann 1 366 19. Tyrrell Hatton 1 275 20. Tony Finau 1 237. 21. Kevin Kisner 1 169 22. Abraham Ancer 1 159 23. Ryan Palmer 1 116 24. Kevin Na 1 102 25. Marc Leishman 1 096 26. Cameron Smith 1 059 27. Viktor Hovland 1 009 28. Mackenzie Hughes 980 29. Cameron Champ 963 30. Billy Horschel 953

Comment fonctionnent les éliminatoires de la FedEx Cup?

La saison régulière du PGA Tour mène aux séries éliminatoires de la FedEx Cup, chaque événement officiel attribuant des points aux golfeurs qui ont fait le 36 trous pour un tournoi donné. Les 125 meilleurs golfeurs au chapitre des gains de points à la fin de la saison régulière (le championnat Wyndham) sont éligibles pour participer aux séries éliminatoires.

Les éliminatoires commencent avec The Northern Trust, les golfeurs cherchant à dépasser la coupure du week-end afin de pouvoir gagner des points supplémentaires de la FedEx Cup. Même les golfeurs qui ne font pas la coupe, cependant, peuvent toujours progresser tant qu’ils terminent parmi les 70 meilleurs golfeurs en combinant les points de la FedEx Cup de la saison régulière et du Northern Trust. À partir de là, la FedEx Cup passe au championnat BMW, qui permet à tous les participants de jouer pendant tout le tournoi en quatre manches. Seuls les 30 meilleurs joueurs du classement de la FedEx Cup peuvent passer à l’événement final de la saison: le Tour Championship.

Le but ultime est de remporter le Tour Championship, qui non seulement rapporte un énorme salaire, mais fournit également une exemption du PGA Tour pour les cinq saisons suivantes. Ce golfeur a également le droit de se vanter en tant que golfeur de l’année pour cette année.

Système de points FedEx Cup

Chaque événement officiel du PGA Tour attribue des points aux golfeurs qui ont au moins fait la coupe de 36 trous à un tournoi donné. Les gagnants des événements réguliers du PGA Tour gagnent 500 points de la Coupe FedEx; gagnants à l’une des quatre majeures ou les joueurs gagnent 600 points; les gagnants des championnats du monde de golf gagnent 550 points. Pour tous les événements du PGA Tour disputés face au WGC ou aux tournois majeurs, le gagnant gagne 300 points.

Une fois dans les séries éliminatoires, les gains potentiels de points sont multipliés par trois, ce qui signifie que le vainqueur de l’un des deux premiers événements éliminatoires reprendra. 1500 points de la Coupe FedEx, par opposition à 500 (les officiels du PGA Tour ont réduit les éliminatoires de 2020 d’un facteur de quatre à un facteur de trois en raison de la saison raccourcie du COVID-19). Les points gagnés lors de ces épreuves sont ajoutés au décompte de la saison régulière d’un joueur, le peloton pour les épreuves éliminatoires ultérieures (les 70 premiers pour le championnat BMW, les 30 premiers pour le championnat du circuit) étant déterminé sur les points combinés.

(Un détail complet des distributions de points en séries éliminatoires est disponible ici).

Le championnat de la tournée efface l’ardoise en termes de classement de la FedEx Cup. Cela dit, le Tour en 2019 a introduit un modèle de handicap qui donne aux golfeurs les mieux classés un avantage significatif sur les autres concurrents au début du tournoi. Le golfeur avec le meilleur score à l’issue du Tour Championship, handicaps compris, est nommé champion.

Calendrier des éliminatoires de la FedEx Cup

Le Northern Trust

Rendez-vous: 20-24 aoûtGagnant: Dustin JohnsonCours: TPC BostonEmplacement: Norton, Mass.

Le Northern Trust – anciennement connu sous le nom de Barclays – est le premier des éliminatoires de la FedEx Cup. Il est limité à un field de 125 joueurs, basé sur le classement de la FedEx Cup du PGA Tour actuel. Bien qu’il comporte une coupe de week-end, il permet toujours aux joueurs qui terminent dans le top 70 du classement de se qualifier pour le championnat BMW. Johnson a remporté le tournoi dimanche avec une performance de 30 sous la normale, lui rapportant 1500 points FedEx et le propulsant au sommet du classement.

Championnat BMW

Rendez-vous: 27-30 aoûtCours: Olympia Fields Country ClubEmplacement: Olympia Fields, Ill.

Le championnat BMW, anciennement connu sous le nom de Western Open, est l’avant-dernier tournoi de la FedEx Cup, mettant en vedette les 70 meilleurs joueurs du classement de la FedEx Cup (y compris les égalités) tel que déterminé par The Northern Trust. Cet événement est distinct en ce qu’il ne comporte pas de coupure de 36 trous; les 70 joueurs invités et plus ont participé à l’ensemble de l’événement en quatre manches, seuls les 30 meilleurs joueurs du classement de la FedEx Cup passant au championnat du circuit.

Championnat de tournée

Rendez-vous: 4-7 septembreCours: Parcours de golf d’East LakeEmplacement: Atlanta

Le Tour Championship représente non seulement l’événement final des éliminatoires de la FedEx Cup, mais également l’événement final du PGA Tour 2019-2020 (bien que des événements précédemment programmés se tiendront plus tard cette année dans le cadre de la saison 2020-21). Il aura lieu au East Lake Golf Course à Atlanta, qui accueille l’événement depuis 2004.

Le tournoi de 2019 a adopté un système de handicap pour s’assurer que son vainqueur serait également le champion de la FedEx Cup: le joueur avec le plus de points de la FedEx Cup au début du tournoi remportera la tête de série n ° 1 à partir de 10 sous la normale, avec le 2 graines à partir de 8 sous et ainsi de suite. Voici le système complet de handicap:

1 graine: (10 sous)2 graines: (8 sous)3 graines: (7 sous)4 graines: (6 sous)5 graines: (5 sous)Graines 6-10: (4 sous)Graines 11-15: (3 sous)Graines 16-20: (2 sous)Graines 21-25: (1 sous)Graines 26-30: (par)

Paiements de la FedEx Cup 2020

Le vainqueur de la FedEx Cup 2020 devrait gagner une somme d’argent scandaleuse, même selon les normes du PGA Tour. En 2019, Rory McIlroy a gagné 15 millions de dollars en prix en argent pour avoir remporté le Tour Championship: le paiement le plus élevé de l’histoire du golf.

Le sac à main de la FedEx Cup 2019 était un montant absurde de 70 millions de dollars, qui comprenait un pool de bonus de saison régulière de 10 millions de dollars attribué aux 10 meilleurs golfeurs du classement de la FedEx Cup via le championnat Wyndham (le dernier événement de la saison avant les séries éliminatoires). En tout, les 30 derniers golfeurs se sont partagés 45 millions de dollars sur le championnat du circuit.

(La distribution complète de l’argent de la FedEx Cup est disponible ici).

Vous trouverez ci-dessous une liste complète du prix et des paiements 2019:

1. Rory McIlroy 15 millions de dollars 2. Xander Schauffele 5 millions de dollars T-3. Justin Thomas 3,5 millions de dollars T-3. Brooks Koepka 3,5 millions de dollars 5. Paul Casey 2,5 millions de dollars 6. Adam Scott 1,9 million de dollars 7. Tony Finau 1,3 million de dollars 8. Chez Reavie 1,1 million de dollars T-9. Patrick Reed 843 333 $ T-9. Kevin Kisner 843 333 $ T-9. Hideki Matsuyama 843 333 $ T-12. Bryson DeChambeau 682 500 $ T-12. Jon Rahm 682 500 $ 14. Jason Kokrak 620 000 $ 15. Gary Woodland 595 000 $ T-16. Tommy Fleetwood 551666 $ T-16. Webb Simpson 551666 $ T-16. Matt Kuchar 551666 $ T-19. Singjae Im 512 500 $ T-19. Rickie Fowler 512 500 $ T-21. Louis Oosthuizen 478 000 $ T-21. Abraham Ancer 478 000 $ T-21. Patrick Cantlay 478 000 $ T-24. Marc Leishman 450 500 $ T-24. Brandt Snedeker 450 500 $ T-26. Justin Rose 430 000 $ T-26. Corey Conners 430 000 $ 28. Charles Howell III 415 000 $ T-29. Dustin Johnson 400 000 $ T-29. Lucas Glover 400 000 $