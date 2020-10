Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mercredi 28 octobre 2020, p. a12

La Ligue nationale de basketball professionnel du Mexique (LNBP) poursuivra les séries éliminatoires dans quelques bulles, a annoncé le conseil d’administration. Après quelques mois de compétition écourtée par la pandémie, ils ont décidé de terminer la saison régulière avec deux dates en suspens. La décision a été prise en raison de l’augmentation des cas de contagion de coronavirus dans le pays et qui ont eu un impact sur la compétition elle-même.

Sergio Gánem, président de la Ligue, explique que lorsqu’ils ont fait définir les équipes pour les demi-finales et finales de l’ouest et de l’est, ils ont préféré ne plus dénoncer les personnes impliquées. Ils commencent le 3 novembre et se terminent au plus tard 18 jours plus tard.

Allons vite et raccourcissons également les séries éliminatoires pour se terminer le 22 novembre, précise le manager; “Après quelques mois, nous avons déjà atteint les séries éliminatoires et avec tant d’efforts, nous ne prendrons plus de risques pour personne.”

Si en début de saison ils affirmaient qu’une bulle n’était pas viable pour le tournoi mexicain, dans ce cas Gánem est franc: soit cela se fait avec le format d’un espace isolé, soit il y a un risque de perdre le tournoi.

Malgré le fait que nous ayons un protocole de santé, ajoute-t-il, nous avons eu des contagions dans les équipes, ce qui nous a obligé à annuler des matchs. Si on ne fait pas de lieux isolés, on n’atteint pas la finale.

Début octobre, Gánem a célébré le protocole de sécurité sanitaire pour les résultats, 36 cas positifs chez les participants de la Ligue. Cependant, même ainsi, ce mois-ci, les infections ont augmenté avec 47 nouveaux cas pour atteindre le chiffre de 83 depuis le début de la saison.

Je pense toujours que nous avons un solde positif, expose-t-il; si nous pensons à d’autres sports au Mexique, comme le football et le baseball, nous n’avons pas eu de chiffres compromis. Les bulles seront à Querétaro et Monterrey. Les critères de sélection étaient la facilité de transport, les infrastructures et la disponibilité des hôpitaux.