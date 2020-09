Nous approchons rapidement de l’arrivée des éliminatoires de la MLB 2020.

Et comme tout le reste de cette année civile bizarre, les éliminatoires de la MLB seront différentes en 2020. À quel point? Disons-le de cette façon: la première année, Babe Ruth’s Yankees a remporté la Série mondiale (1923), il n’y avait que 16 équipes de la MLB, au total. En 2020, 16 équipes de la MLB participeront aux séries éliminatoires.

Donc voilà. C’est une putain de fête et à peu près tout le monde est sur la liste des invités. Ce sera donc différent, mais cela promet d’être aussi excitant que jamais.

Voici ce que vous devez savoir.

Quand commencent les éliminatoires de la MLB 2020?

Le dernier jour de la saison régulière est le 27 septembre, tous les matchs devant commencer à 15 h HE. C’est la sixième année consécutive que toutes les équipes joueront leur dernier match à l’heure de départ finale.

Le match d’ouverture des séries éliminatoires aura lieu le 29 septembre. La série des trois meilleurs de la ronde d’ouverture se terminera le 2 octobre. La MLB n’a pas officiellement annoncé les dates de début des tours restants, mais cela est prévu pour bientôt.

Combien d’équipes participent aux éliminatoires de la MLB 2020?

Un nombre sans précédent de 16 équipes – huit dans chaque ligue – participeront aux éliminatoires de la MLB 2020. Oui, cela fait 30 équipes au total, donc plus de la moitié des équipes atteignent octobre. Dans la configuration précédente – et la configuration à nouveau en 2021 et au-delà (du moins, c’est le plan) – seules 10 équipes ont fait les séries éliminatoires.

Les équipes éliminatoires de chaque ligue seront…

Trois vainqueurs de division Trois finalistes de division Deux équipes wild-card (deux équipes restantes avec les meilleurs records)

Comment fonctionnera le support des séries éliminatoires de la MLB?

C’est la même chose dans les deux ligues, évidemment. L’équipe locale est la tête de série la plus élevée dans les trois premiers tours; L’avantage sur le terrain de la Série mondiale revient à l’équipe qui détient le meilleur bilan de la saison régulière. Si les séries éliminatoires se jouent dans des sites neutres – aucun mot officiel, mais la rumeur dit que c’est une possibilité – les chauves-souris les plus élevées durent.

Pour la série Wild-Card (meilleur des trois, tous joués dans le parc des semences supérieures)

N ° 1 vs N ° 8 N ° 2 vs N ° 7 3 contre n ° 6 4 contre n ° 5

Point clé: il n’y a pas de byes éliminatoires en 2020, pour aucune équipe.

Pour la série Division (meilleur des cinq, format 2-2-1)

Gagnant de 1-8 vs Gagnant de 4-5Vainqueur de 2-7 vs Gagnant de 3-6

Point clé: les éliminatoires ne sont pas réinitialisées pour ce tour, ce qui signifie que la tête de série la plus élevée restante ne peut pas jouer la tête de série la plus basse restante. Par exemple, disons que la tête de série n ° 7 bat la tête de série n ° 2 de la série Wild-Card. Dans cette configuration, la tête de série n ° 1 (en supposant qu’elle avance) doit encore jouer le vainqueur de la série entre les n ° 4 et 5, et non la tête de série n ° 7. Il est tout à fait possible que la tête de série n ° 1 puisse faire face à la tête de série la plus élevée restante, en fait, si les graines n ° 6 et n ° 7 avancent au premier tour.

Pour la League Championship Series (meilleur des sept, format 2-3-2)

Les deux seules équipes restantes dans la ligue s’affrontent.

Pour les World Series (meilleur des sept, 2-3-2)

Comment les équipes éliminatoires sont-elles classées?

Préparez-vous aux controverses, mes amis. Les équipes et les fans ne vont pas aimer leurs affrontements de premier tour. C’est à peu près une garantie. Au lieu de classer les équipes uniquement sur la base de records, le classement dépend principalement de la façon dont une équipe termine dans sa division.

Les trois premières têtes de série (1-3) de chaque ligue iront aux vainqueurs de division, classés par record. Le deuxième trio de têtes de série (4-6) revient aux deuxièmes de chaque division, classés par record. Les deux dernières têtes de série (7-8) vont aux deux équipes wild-card.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles cela pourrait / sera un problème. Avant d’entrer en jeu le 9 septembre, les Twins étaient neuf matchs sur .500 (27-18, .600), mais à la troisième place dans l’AL Central. Les Astros étaient un match sur .500 (22-21, .512) mais à la deuxième place dans une division plus faible, l’AL West. La façon dont le classement est mis en place, les Astros (finaliste de la division) obtiendraient la tête de série n ° 6 et les Twins (wild card) seraient la tête de série n ° 7, malgré le fait que les Twins aient quatre matchs d’avance sur les Astros en le classement général de l’AL.

Quels sont les bris d’égalité de départ?

Il n’y aura aucun jeu de bris d’égalité d’aucune sorte. Le premier tie-break est le record du face à face. Prochaine étape: record d’intradivision. Ensuite: enregistrez dans les 20 derniers matchs. Si toujours à égalité: enregistrez les 21 derniers matchs, puis les 22 derniers matchs, puis les 23 derniers matchs et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant.