Erendira Palma et Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 28 novembre 2020, p. a14

Le défenseur de Chivas Miguel Ponce a admis que l’avantage d’un but obtenu contre l’América lors du match aller des quarts de finale de la Liga Mx ne garantissait pas une progression, il serait donc très insensé de rater l’occasion de remporter la victoire.

Le match contre les Eagles sera un tournant, émotionnellement ce serait un coup dur pour nous booster, nous savons ce que cela représente et nous voulons transcender, a-t-il déclaré.

Il a également souligné que Matías Almeyda, avec qui ils ont remporté leur dernier titre en 2017, et maintenant l’entraîneur Víctor Manuel Vucetich ont des styles différents, mais l’entraîneur actuel a été capable de prendre de bonnes décisions.

Il a considéré comme un succès d’avoir permis aux fans d’entrer dans le match contre l’Amérique, malgré la pandémie de Covid-19. Il est important que les fans nous soutiennent, c’est un plus.

À son tour, Julio González, le gardien des Pumas, a indiqué que pour obtenir un billet pour les demi-finales, après avoir battu Pachuca 1-0 au match aller de leur série respective, son équipe doit maintenir le plus haut niveau au match retour. .

Rien n’est résolu, c’est un avantage mais on peut le perdre à tout moment. Nous sommes une équipe solide qui sait à quoi elle joue et nous devons le prouver, car en championnat, si vous perdez votre concentration, vous êtes absent. Si nous sommes tous à notre plus haut niveau, il sera très difficile pour Pachuca de nous battre, a-t-il déclaré.

González, qui a joué à la place du gardien partant Alfredo Talavera lors des récents duels des Auriazules, a déclaré qu’au-delà de la pression, il était ravi de prendre la place de son coéquipier.

“Tala a montré qu’il était le meilleur gardien de but de la Ligue, et je dois montrer que je suis également qualifié pour défendre le but des Pumas”, a-t-il déclaré.

La dégustation est synonyme de record

Pendant ce temps, Julio César Cata Domínguez, le défenseur de Cruz Azul, a déclaré que nous avons fait un grand pas en battant Tigres, mais nous n’avons rien réalisé, il ne faut pas parler, nous travaillerons quand même au match retour. Après avoir égalé Ignacio Flores en tant que joueur avec le plus de matches avec La Maquina, avec 551 matchs, il a déclaré que c’était un honneur d’atteindre cet objectif.