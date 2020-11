“Avatar: le dernier maître de l’air” il n’a que trois caractères qui saignent. Alors que la série animée Nickelodeon s’adresse aux enfants de sept ans et plus, elle contient de la violence fantastique, qui fait référence à la «flexion» qui existe dans le monde d’Avatar. Certains personnages peuvent contrôler divers éléments (terre, eau, feu et air) et les utiliser au combat. La maîtrise du sang est une technique qui est également utilisée mais bien qu’elle soit terrifiante, elle ne montre pas de sang en conséquence.

Un seul des trois personnages qui saignent “Avatar: le dernier maître de l’air” il a été blessé en se penchant. Les deux autres blessures ont été causées par des sources non mystiques, bien qu’aucune des blessures présentées ne soit graphique ou excessivement sanglante. En général, le programme s’adresse à toute la famille et à son successeur, “Avatar: la légende de Korra”, a également conservé la même note. Bien que cette dernière soit une série légèrement plus sombre et plus mature, elle comprenait peu de scènes sanglantes. Cependant, même la petite quantité de sang dans les deux programmes peut avoir contribué à un classement plus strict dans certains pays.

La Pologne et la Corée du Sud, par exemple, précisent que leur classification du contenu pour les enfants autorise uniquement la violence sans sang. Que ce soit à cause du sang ou de tout autre matériel répréhensible, “Avatar” et “The Legend of Korra” ont reçu des évaluations plus équivalentes à TV-14 dans certains pays. Même ainsi, “Avatar” ne montre que trois personnages avec des blessures sanglantes et deux des cas sont très brefs. Ci-dessous, nous révélons plus de détails à ce sujet.

LES SEULS PERSONNAGES A SAIGNER DANS «AVATAR: LE DERNIER Maitre de l’air»

1. Prince Zuko

La blessure de sang la plus visible dans “Avatar” appartient au prince Zuko de la Nation du Feu. Dans «Avatar: Le dernier maître de l’air» saison 2, épisode 1, «L’État de l’avatar», Zuko peut être vu avec plusieurs égratignures sur le visage, qu’il aurait reçues d’un combat avec sa sœur, Azula, bien que cela ne puisse pas être tout à fait vrai.

Zuko avait le même motif de rayures sur son visage que lors des trois épisodes précédents, à partir de la saison 1, épisode 18, “ The Waterbending Master ”. Le commandant Zhao de l’Armée de la Nation du Feu prévoit de l’assassiner avec l’aide de quelques pirates, qui font ensuite sauter son navire. Zuko survit, et la prochaine fois qu’il le voit, il est déguisé sur le navire de Zhao. Lorsque le masque est retiré, des rayures sont révélées sur le front, les lèvres, les joues et le nez. Assez de temps s’était écoulé depuis l’explosion pour que Zuko trouve Iroh, élabore un plan et trouve un uniforme à habiller. Ainsi, au moment où les téléspectateurs verront les blessures de Zuko, ils auront probablement cessé de saigner.

2. Aang

Plus tard dans la série, Aang est montré avec une blessure similaire qu’il a reçue d’Azula, un puissant maître du feu. Le pied blessé d’Aang dans la finale de la saison 2, “ The Guru / The Crossroads of Fate ”, ressemble beaucoup aux égratignures de Zuko: rouge, mais pas de sang dégoulinant. Quand Aang entre dans l’état d’Avatar et flotte dans les airs, Azula le frappe avec la foudre. Une blessure en forme d’étoile peut être vue sur la plante de son pied lorsqu’il tombe au sol. La plaie est récente et saignera probablement même s’il ne s’agit pas d’un saignement soudain.

3. Appa

Des trois personnages représentés avec des blessures sanglantes, seul Appa a du sang qui s’écoule visiblement de sa blessure. La première et la plus «graphique» instance de sang dans Avatar se produit dans la saison 2, épisode 15, «Appa’s Lost Days», lorsque l’adorable bison du ciel d’Aang combat un sanglier. Pendant le combat, Appa roule parmi de grandes plantes épineuses. Après que le sanglier ait fui, le bison volant arrache une des épines de son épaule, une petite quantité de sang s’écoule de sa blessure et il rugit de douleur. C’est une scène courte et faiblement éclairée, mais le sang est définitivement visible.

