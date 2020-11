“Les Simpsons” est l’une des séries animées les plus anciennes et les plus réussies de l’histoire de la télévision. Depuis ses débuts sur Fox en 1989, la série nous a divertis avec les occurrences de la famille jaune populaire composée de Homer, Marge, Bart, Lisa et le bébé Maggie, ainsi que les habitants de la ville de Springfield.

Au cours de ses 30 ans dans les airs, le phénomène télévisuel créé par Matt Groening Elle s’est caractérisée par ses satires sur les problèmes de la société américaine, ses «prédictions» qui continuent de surprendre chaque année et par ses caractères excentriques. Par exemple, les sœurs de Marge, Patty et Selma.

Les Simpsons ont été créés en décembre 1989 et comptent actuellement 31 saisons (Photo: Disney Plus)

Les jumeaux sont connus pour leur tabagisme invétéré et ne pas être bons dans les relations, bien qu’ils soient sortis de temps en temps. Patty est sortie en tant que lesbienne, tandis que Selma Il s’est marié plusieurs fois, mais sans beaucoup de chance. Le portail Web «Screenrant» a compilé une liste de tous les maris que Selma a jamais eu et ce qui est arrivé à chacun d’eux.

Selma a été mariée cinq fois au total et son nom a évolué pour devenir Selma Bouvier-Terwilliger-Hutz-McClure-Discothèque-Simpson-D’Amico, bien que l’un d’entre eux ne soit pas un mariage équitable.

SIDESHOW BOB: Le premier était Sideshow Bob, de son vrai nom Robert Terwilliger. Selma et Sideshow Bob se sont rencontrés quand il était en prison et Selma était sa correspondante. Après avoir appris que Selma avait fait “une bonne fortune” sur le marché boursier, Sideshow Bob a essayé de la tuer, mais Bart a découvert son plan à temps, et c’était la fin du premier mariage de Selma.

LIONEL HUTZ: son deuxième mariage était avec l’avocat le plus incompétent de Springfield, bien que cela se soit produit hors écran, alors comment ils se sont rencontrés et combien de temps la relation a duré est inconnue, mais son troisième mariage est peut-être le plus mémorable:

TROY MCCLURE: Selma était une fan de Troy McClure, qu’elle a rencontré après avoir passé un examen de la vue au Département des véhicules automobiles. Cependant, lorsque la carrière de McClure a commencé à se détériorer, il a utilisé sa relation avec Selma pour couvrir la controverse. Cette astuce a fonctionné et sa carrière a été relancée, alors il a été poussé à continuer jusqu’à ce qu’ils soient enfin mariés. Plus tard, Selma a appris que leur mariage n’était rien de plus qu’un coup marketing et ils ont rompu.

DISQUE STU: ce mariage s’est déroulé hors écran, donc aucun détail n’était connu. Dans “Il y a quelque chose à propos de se marier”, il est révélé qu’il était le quatrième mari de Selma Bouvier. Disco Stu a obtenu l’annulation du Pape, y mettant définitivement fin.

ABRAHAM SIMPSON: Tout a commencé lorsque Selma a dû s’assurer que le grand-père prenait soin de Maggie, ils ont commencé à boire du vin jusqu’à ce qu’ils se réunissent, au deuxième rendez-vous, le grand-père a insisté pour qu’ils sortent car elle n’était pas très sûre, mais à la fin ils le font. Finalement, ils décident de se marier et de vivre ensemble dans une maison avec le petit Ling, mais après avoir vu que la relation ne fonctionnait pas, ils décident de divorcer et de rester amis.

LE FAT TONY: Selma a épousé le gros Tony après l’avoir kidnappée. Il tombe amoureux d’elle quand il voit qu’il n’avait pas peur de ses menaces de la couper en morceaux, après une liposuccion, ils entament une relation amoureuse et il l’épouse mais en tant qu’amant et non en tant qu’épouse, clairement Selma ne le découvre pas. Mais quand il le fait, il décide de mettre fin à la relation et de se battre avec sa vraie femme.

Selma a été mariée plusieurs fois, mais sans beaucoup de chance (Photo: Fox)