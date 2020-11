Mis à jour le 11/10/2020 à 00:51

“Les Simpsons” est l’une des séries animées les plus réussies de l’histoire de la télévision. Tout au long de ses 30 années d’antenne, l’émission s’est caractérisée par ses satires sur les problèmes de la société américaine, ses «prédictions» qui continuent de surprendre chaque année et de jouer avec la continuité de ses personnages.

Surtout dans ses premières saisons, “Les Simpsons” elle semblait déterminée à enfreindre toutes les règles du manuel d’écriture de la télévision. Mais en dépit de son mépris apparent pour les règles de la télévision, une chose au sujet de laquelle la série est relativement sérieuse est la mort.

“Les Simpsons” Ils tuent rarement des personnages dans le canon et généralement lorsqu’un personnage meurt dans la série, ils restent morts pour toujours. C’est ainsi que la série a pu réussir des moments vraiment émouvants comme la mort de la mère d’Homère, Mona Simpson ou la disparition touchante musicien de jazz “Bleeding Gums Murphy”, amie de Lisa. Mais qu’en est-il des rares cas où les Simpsons tuent un personnage uniquement pour le ramener sans justification ni explication?

C’est là que les personnages aiment Dr Marvin Monroe, Dr Nick et Ralph Wiggum, et chaque personnage a une renaissance surréaliste dans la série à un moment ou à un autre. C’est pourquoi le site Web «Screenrant» a compilé une liste des personnages qui “Les Simpsons” ravivé.

1. DR. MARVIN MONROE:

Le psychiatre à la voix profonde est peut-être le cas le plus étrange de renaissance miraculeuse de l’histoire de “The Simpsons”, car Marvin Monroe avait l’air très mort après la saison 7 de la série. La série montrait même un gymnase scolaire et «Dr. Marvin Monroe Memorial Hospital »en son honneur, en plus de sa pierre tombale. Pourtant, malgré cela, le Dr Marvin Monroe est apparu lors d’une sortie de la saison 15 dans laquelle il a expliqué à Marge qu’il avait simplement été très malade alors qu’il était présumé mort.

Les Simpsons ont été créés en décembre 1989 et comptent actuellement 31 saisons (Photo: FOX)

2. RALPH WIGGUM:

Ralph Wiggum est le fils du chef de la police Clancy Wiggum et de Sarah Wiggum. Il est un camarade de classe de Lisa Simpson. Il est bien connu pour son comportement erratique, à la limite même de la stupidité et de la folie. Il se caractérise par des phrases hilarantes et parfois stupides et absurdes. Ralph a été temporairement tué au cours de la saison 30 quand il a bu trop d’eau dans une gouttière, provoquant une explosion immédiate à la créosote. Cependant, Ralph est apparu dans le prochain épisode, ce qui signifie que cette mort peut être attribuée au ton changeant de “The Simpsons”.

“The Simpsons” a été créé par Matt Groening et a fait ses débuts sur Fox en 1989 (Photo: FOX)

3. DR. PSEUDO:

Le Dr Nick Riviera est le deuxième médecin le plus connu de tout Springfield. Il est connu pour ses connaissances limitées en médecine et pour être un médecin très négligent, ses méthodes d’opération répréhensibles et son accueil typique en entrant en scène: «Bonjour à tous!», Et les personnes présentes répondent toujours «Bonjour Dr. . Pseudo! “. Dans plusieurs chapitres, on l’a vu ne pas savoir quoi faire au milieu d’interventions chirurgicales. Selon lui, il est allé à l’école de médecine «Arriba Hollywood». Dans le film Simpsons de 2007, Nick est tué par un gros morceau de verre du dôme tombant sur lui. Ses derniers mots furent “Au revoir tout le monde”. Mais après cela, il est revu dans la série sans explication.

Le Dr Nick Riviera est le deuxième médecin le plus connu de tout Springfield (Photo: FOX)