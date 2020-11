Mis à jour le 11/11/2020 à 17:44

La maison des Simpsons possède de nombreux objets qui rendent sans aucun doute votre maison unique. En plus de 30 saisons, la maison familiale jaune est restée en grande partie la même, avec son architecture parfois déroutante, ses couleurs et son mobilier originaux.

Le salon où se trouve le canapé orange est l’espace de la maison qui apparaît dans presque tous les épisodes et les fans connaissent déjà chaque détail et chaque élément de décoration de la pièce. Pourtant, depuis de nombreuses années, tout le monde se demande quelle est la signification de la peinture du navire qui se trouve au même endroit.

C’est une peinture très simple qui est souvent tordue et qui a même joué un rôle dans la séquence de photos de Noël dans «Holidays from Future Past», où les téléspectateurs ont été témoins des 30 prochaines années de photos de Noël de la famille Simpson. À l’intérieur, le navire a changé au fur et à mesure que les enfants grandissaient et fondaient leur propre famille, et il est même devenu un vaisseau spatial lorsque tout le monde a quitté la maison. Cette simple peinture d’un navire a fini par avoir une grande signification émotionnelle.

QUELLE EST LA VRAIE SIGNIFICATION DE LA PEINTURE?

Le salon des Simpsons

La peinture du navire a un nom, et c’est “Scene from Moby Dick”, et elle est révélée dans l’épisode de la saison 9 “The Problem with the Trillions”, quand Homer essaie de trouver quelque chose que Marge lui a donné ou peint. Cependant, dans un autre épisode, après qu’Homère ait cassé la peinture au-dessus de sa tête, il est révélé que Marge a de nombreuses copies stockées dans un placard à proximité, alors elle en prend une pour remplacer celle cassée.

Si Marge l’avait peint comme un cadeau à Homer, elle n’aurait pas autant d’exemplaires qu’elle n’aurait pas été produite en masse comme beaucoup d’autres peintures que vous pouvez acheter, à moins bien sûr que vous ne sachiez la tendance d’Homère à détruire les choses, elle a peint Plusieurs photos.

Il est intéressant de noter que dans l’épisode de la saison 27 “Barthood”, Lisa est montrée en train de peindre un bateau dans la mer, Marge disant qu’ils vont le placer sur le canapé; cependant, «Barthood» n’est pas considéré comme canon par certains, car c’est un épisode qui explore l’avenir.

Le rôle de la peinture du navire a également changé à quelques reprises, car il est passé d’une simple pièce de décoration à une couverture sûre. Il est hautement improbable que Les Simpsons offrez une trame de fond appropriée à la célèbre peinture du navire, mais vous continuerez sûrement à jouer avec elle à toute occasion.

