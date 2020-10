Mis à jour le 30/10/2020 à 18:57

Avec 32 saisons cumulées cette année, “Les Simpsons«Ont gagné une place dans l’histoire de la télévision comme l’une des émissions les plus populaires de tous les temps, faisant déjà partie de la culture populaire du monde entier. Aucun autre programme ne se rapproche de sa trajectoire et il semble qu’ils continueront à se développer pendant de nombreuses années encore RENARD Oui Disney.

Pendant toutes ses années à la télévision, l’émission Matt Groening a eu un grand nombre de éditions spéciales pour des dates importantes ou des événements uniques au monde. Les émissions spéciales d’horreur de la série qui s’appellent Cabane dans les arbres de l’horreur, en diffusant un par an à toutes les saisons de chaque Halloween.

Dans ces promotions, “Les Simpsons”Ont fait face expériences paranormales, de science fiction ou présent dans un scène d’horreur qui a récemment pris fin avec sa mort à plusieurs reprises, bien qu’il soit principalement Homère qui obtient le pire.

Ces chapitres de la les séries ne sont pas dans le calendrier officiel du programme, afin que les scénaristes aient une totale liberté avec chaque présentation qu’ils font Halloween et ont même exploré le combinaison de séries et d’éléments de culture populaire pour enrichir “Les Simpsons».

Par conséquent, à la veille des célébrations pour Halloween et la Nuit d’Halloween, nous présentons tous les chapitres de Cabane dans les arbres de l’horreur qui ont été créés pour “Les Simpsons», Rappelant également que l’épisode de ce 2020 il a été reporté au premier novembre.

TOUS LES ÉPISODES D’ARBRE D’HORREUR DE “LOS SIMPSON”

Tous les épisodes de Treehouse of Horror des spéciaux d’Halloween “Les Simpsons” (Photo: Fox / Disney) Tous les épisodes de Treehouse of Horror des spéciaux d’Halloween “Les Simpsons” (Photo: Fox / Disney) Tous les épisodes de Treehouse of Horror des spéciaux d’Halloween “Les Simpsons” (Photo: Fox / Disney) Tous les épisodes de Treehouse of Horror des spéciaux d’Halloween “Les Simpsons” (Photo: Fox / Disney) Tous les épisodes de Treehouse of Horror des spéciaux d’Halloween “Les Simpsons” (Photo: Fox / Disney) Tous les épisodes de Treehouse of Horror des spéciaux d’Halloween “Les Simpsons” (Photo: Fox / Disney)

30. Treehouse of Horror XXX (Saison 31)

31. Treehouse of Horror XXXI (Saison 32)

32. Treehouse of Horror XXXII (Saison 33)

Treehouse of Horror XXXI a été reporté au 1er novembre pic.twitter.com/vEujg5cZBT – TheSimpsons (@TheSimpsons) 18 octobre 2020

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bande-annonce de “The Simpsons Movie”

Bande-annonce du film Les Simpsons