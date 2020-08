L’entraîneur des Philadelphia 76ers, Brett Brown, a été licencié lundi après sept ans de travail, dont cinq qu’il a passé sur et hors de la sellette, étouffant, calant et vendant le rêve d’une autre saison où tout le monde serait en bonne santé et que tout serait différent. Dimanche, les Sixers ont été balayés au premier tour des éliminatoires par les Celtics, leur rival de longue date. Laisser Brown partir après un autre échec en séries éliminatoires – Philly a été éliminé au deuxième tour ces deux dernières années – était une décision inévitable. Il est rare qu’un entraîneur dont le licenciement semble si tardif suscite une telle sympathie. Mais les gens – même certains fans de Philly, selon mes amis des Sixers – se sentent désolés pour Brown. Après tout, ils comprennent mieux que quiconque la souffrance qui accompagne la mauvaise gestion flagrante d’un front office.

L’associé directeur de Sixers, Josh Harris, a déclaré lundi dans un communiqué que l’organisation avait échoué: «C’est inacceptable et il est important que nous nous tenions tous responsables. Nous allons faire une véritable évaluation de la façon dont nous sommes arrivés ici et nous nous attendons à ce que d’autres changements soient nécessaires. » Le directeur général actuel Elton Brand continuera de superviser les opérations de basket-ball, a rapporté Adrian Wojnarowski d’ESPN, mais de grands changements sont attendus. Faire amende honorable commence par l’embauche d’un nouvel entraîneur compétent; Jusqu’à présent, les premiers candidats sont l’assistant des Clippers Ty Lue, l’assistant des Sixers Ime Udoka et l’entraîneur-chef de Villanova Jay Wright. Ce dernier a résisté au passage en NBA pendant des années malgré un intérêt constant, et serait la plus grande agence libre de la franchise depuis avant que Brown ne soit embauché.

Il n’y a pas d’explication rapide sur la façon dont les Sixers sont arrivés ici. Ici signifiant dans un désert, désorienté, avec un sac à dos rempli d’équipement défectueux et une boussole cassée, regardant deux étoiles aux extrémités opposées du ciel sans aucune clarté sur laquelle suivre. Ils sont sans entraîneur, avec un front office maladroit et une liste remplie de joueurs surpayés et inadéquats, ancrés par le gaspillage de deux talents générationnels. Ce n’est pas entièrement la faute de Brown. Oui, il était inefficace. Il n’a pas pu placer Ben Simmons, l’un des attaquants les plus prometteurs du match, aux côtés de Joel Embiid, l’un des centres les plus prometteurs du jeu, d’une manière qui a amélioré le joueur ou l’équipe. Et il ne pouvait pas adapter Al Horford, le dernier mouvement de l’été dernier, avec Embiid. Mais Brown était également sous-desservi. Il avait besoin de tireurs. Il ne les a jamais vraiment eu, et quand il l’a fait, la solution n’était que temporaire. Brown a servi sous trois front-offices séparés pendant son temps avec les Sixers, et pendant cette période, l’organisation a pris les mesures suivantes:

Repêché Markelle Fultz sur Jayson Tatum

Échec de la reconnexion de JJ Redick, meilleur / unique tireur de l’équipe

J’ai échangé Robert Covington et Dario Saric pour une location Jimmy Butler

Embauché Elton Brand en tant que directeur général, qui n’avait aucune expérience dans le poste

Échec de la re-signature de Butler

A échangé Mikal Bridges contre Zhaire Smith et un choix de première ronde en 2021

Échange de Landry Shamet, leur propre joueur de premier tour protégé par la loterie en 2020, le premier de Miami non protégé en 2021 et deux joueurs de deuxième tour pour Tobias Harris, Mike Scott et Boban Marjanovic

A signé à Tobias Harris un contrat de 180 millions de dollars sur cinq ans pour être le tireur à 3 points qui leur manquait; Harris a fait deux 3 toutes les séries contre les Celtics

Signé Al Horford pour un contrat de quatre ans de 109 millions de dollars; il a été rendu inutile

De toute évidence, si le résultat de certains de ces puces était différent, les autres n’auraient pas autant d’importance. (Par exemple, échanger Covington et Saric est un sacrifice acceptable si Butler reste à Philadelphie.) Le macro – le manque d’options et l’instabilité – a rendu les lacunes de Brown quelque peu excusables. Le micro – les rotations, les X et les O, la couverture de baisse de p * ck-and-r * ll (censure pour les fans des Sixers; que vous trouviez tous la paix) – était inexcusable. Il a essayé et échoué à plusieurs reprises pour amener Simmons à incorporer un tir à 3 points, et l’a essayé à la fois en tant que meneur de jeu et en avant de pouvoir à différents niveaux de succès. Lorsque Simmons a été mis à l’écart, ce qui était souvent le cas, Brown n’a pas réussi à trouver les alignements qui complétaient le mieux Embiid. Nous sommes en 2020, et il n’est plus possible de construire tout seul autour d’un centre d’élite, surtout quand Shake Milton est le meilleur que vous puissiez lui offrir.

« C’est un bon gars », a déclaré Josh Richardson aux médias après la quatrième et dernière défaite des Sixers face aux Celtics dimanche. «C’est un homme bien. Il veut bien dire. Je pense qu’à l’avenir, il devra avoir plus de responsabilités. … Nous devons tout simplement repartir de zéro. » Embiid semblait également avoir accepté le sort de Brown, affirmant que son entraîneur «allait être un grand ami quoi qu’il arrive. … Bon gars. C’est une personne encore meilleure qu’un entraîneur. » Ce qui a toujours été le problème – bien que Brown n’obtienne jamais les meilleurs résultats, trois front-offices l’aimaient suffisamment pour le garder pendant sept ans. En NBA, c’est une éternité pour quelqu’un qui a si peu de succès. Mais même les alliés de Brown savaient que son heure était venue. Lorsqu’on a demandé à Embiid si Brown devait continuer comme entraîneur, il a dit: «Je ne suis pas le directeur général.»

Il est difficile d’être trop sévère avec Brown, qui a admis après le balayage qu’il n’avait pas répondu aux attentes. « Vous devez prendre l’équipe que vous avez et la maximiser et en tirer le meilleur parti, et je ne l’ai pas fait. » Pour sa défense, il n’avait pas Simmons, qui se remettait d’une opération au genou, lors de la série Celtics. Brown était également à quatre rebonds des Sixers pour les finales de la Conférence Est la saison dernière. Il a subi une reconstruction si épique qu’elle a commencé dans le manteau terrestre, signant son nom sur l’une des pires étapes de l’histoire de la NBA. (Au cours des quatre premières saisons de Brown, Philadelphie est allée 75-253; les trois dernières saisons, 146-91.) Il a survécu à deux changements au front-office: les deux étaient dramatiques, laids et ont amené des remplaçants qui ne pouvaient pas faire le travail non plus. . Il a emmené Philadelphie à sa première série éliminatoire en six ans. Il a toléré d’innombrables coups de Butler et Embiid. Il a développé les deux superstars que nous regardons maintenant avec admiration. Il a joué l’attaché de presse pour les Sixers à travers une controverse embarrassante après une controverse embarrassante, que ce soit des métiers ou Jahlil Oka pour s’être battu dans la rue ou se faire tirer une arme sur lui dans un club. Peu importe l’angle, Brown a répondu à l’appel avec grâce. Et un accent bostralien.

Brown a également diverti en marge, avec son visage bronzé, ses cheveux gélifiés, parfois barbus, sa chemise dégagée et ses expressions hilarantes et déroutées ne manquent pas. Dans les conférences de presse d’après-match, Brown a donné des métaphores indéchiffrables et des citations bizarres. En février, lorsqu’on lui a demandé combien de temps Simmons serait absent, il a répondu: «Je ne sais pas. Et c’est vraiment comme combien de temps dure un morceau de ficelle – qui sait? »

Tout le mandat de Brown a été passé dans cette incertitude. Blessures, métiers, développement, hot seat, mouvements de front-office, changements de front-office, plus de métiers, rumeurs, hot seat, hot seat, hot seat. Avant même que ce ne soit officiel, tout le monde était sûr que la défaite de dimanche était son dernier match en tant qu’entraîneur-chef des Philadelphia 76ers. La franchise n’a pas fait confiance au Processus, mais elle a semblé faire confiance à Brown. Et pendant un moment, il était le bon gars. At-il déjà eu la chance de montrer son plein potentiel? «Non», a déclaré Brown dimanche. « Non. Merci d’avoir posé la question. »