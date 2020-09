Les Rangers accueilleront les Angels de Los Angeles mardi soir dans le match d’ouverture d’une série de trois matchs, le Texas à la dernière place sachant que ses chances en séries éliminatoires sont presque sans espoir.

Avec six défaites consécutives, le Texas (13-27) est à 7 1/2 matchs hors d’une position en séries éliminatoires. Les Angels (17-25) sont à 4 1/2 matchs de retour dans la course d’après-saison.

Le manager des Rangers Chris Woodward a essayé de trouver un juste milieu entre l’utilisation de joueurs qui ont “gagné” du temps de jeu et le fait de commencer les jeunes joueurs avec un œil vers l’avenir.

Plus récemment, Woodward est resté avec Shin-Soo Choo, malgré l’avenir douteux de Choo avec le club – il a 38 ans et est dans la dernière année de son contrat. Choo avait bien frappé ces derniers temps et a été récompensé par Woodward, commençant 11 matchs consécutifs dans le champ extérieur ou en tant que frappeur désigné.

Au cours de ses cinq derniers matchs, y compris la défaite 8-4 du Texas à Seattle lundi, Choo a inscrit six coups sûrs en 15 au bâton, dont deux circuits.

Cependant, Choo s’est foulé le poignet droit lundi en glissant tête la première à domicile, marquant sur un doublé de Joey Gallo. Les rayons X étaient négatifs, mais sa disponibilité à l’avenir n’était pas connue. Il a été remplacé lundi par Eli White, qui a obtenu un score de 0 en 2 et est maintenant sans coup sûr dans ses 14 premières ligues majeures au bâton.

Même ainsi, il semble que White aura un bon aperçu des 20 derniers matchs du club. Dans le même temps, Woodward veut faire attention à ne pas mettre trop de pression sur des joueurs comme White, qui tentent de s’établir au niveau des ligues majeures.

“Ce ne sera pas faire ou mourir”, a déclaré Woodward. “Je veux juste voir leur mentalité, comment ils gèrent la préparation quotidienne et les chauves-souris.”

Les Rangers se préparent pour un match mardi avec le gaucher des Angels Andrew Heaney, un lanceur qu’ils ont bien frappé. Heaney (3-2, 3,89 MPM) a une fiche de 2-4 avec une MPM de 5,28 en 11 départs en carrière contre le Texas, y compris une défaite cette saison lorsqu’il a accordé cinq points et huit coups sûrs en 3 2/3 manches le 9 août.

Heaney, cependant, vient de réaliser des performances stellaires consécutives. Le 28 août contre les Mariners, il a abandonné un point sur quatre coups sûrs et deux marches tout en retirant 10 en 7 2/3 manches. Et puis, lors de son dernier départ, Heaney a blanchi les Padres de San Diego pendant sept manches, n’accordant que trois coups sûrs et deux marches tout en en retirant six jeudi.

“Encore une fois, ce gars peut lancer avec sa balle rapide”, a déclaré le manager des Angels Joe Maddon. “Dans le monde des terrains hors vitesse, il a une très bonne balle rapide. C’est trompeur, c’est rapide, ça touche le frappeur. Il apprend à l’utiliser encore plus maintenant, et je pense que cela améliore les autres terrains. Ce type est un peu old-school, mec. “

Lance Lynn, 4-2 avec une MPM de 2,67 en neuf départs, a été de loin le meilleur partant du Texas cette saison. Il est le seul partant régulier des Rangers avec une fiche gagnante et le seul avec une ERA inférieure à 5,00.

Il a lancé au moins six manches en tout sauf un départ, qui est venu dans sa seule apparition contre les anges. Lynn, cependant, a quand même remporté une victoire, abandonnant deux points et quatre coups sûrs en cinq manches le 9 août.

Lynn a une fiche de 3-2 avec une MPM de 3,92 en sept départs en carrière contre Los Angeles. Le défenseur de centre des anges Mike Trout a une fiche de 5 en 20 avec deux circuits dans sa carrière contre Lynn.

– Médias au niveau du champ