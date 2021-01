– Quel équilibre faites-vous de l’étrange 2020?

– Eh bien, c’était en effet une année étrange. La préparation était concentrée sur les Jeux Paralympiques, commençant à concourir en demi-marathons et 10 000 mètres en avril. Mais l’emprisonnement est venu et tout s’est arrêté. La nouvelle était déroutante, avec des pays qui permettaient aux professionnels de s’entraîner alors que les Jeux n’étaient pas encore suspendus … Mais c’était secondaire alors, l’essentiel était d’arrêter cette courbe bestiale des infections. Après le report des Jeux, nous avons fait les choses de manière détendue jusqu’à ce que nous puissions commencer à nous entraîner normalement.

– Était-ce difficile de ne pas pouvoir sortir pour s’entraîner?

«C’était, oui. J’ai continué à faire du sport à la maison, même si ce n’est pas la même chose. Dans mon cas, j’ai eu de la chance parce que le comité paralympique nous a donné des machines, un vélo elliptique, et avec cela et quelques équipements de gym que le complexe de San Lázaro m’a prêté, j’ai pu faire des choses.

– Et avez-vous beaucoup remarqué ce manque d’activité à l’étranger lorsque vous avez repris la formation?

–Les premiers jours, en heurtant à nouveau l’asphalte, la raideur est revenue, les douleurs auxquelles nous n’étions pas habitués. Mais il s’avère que maintenant qu’il y a eu des courses populaires et sur piste, les notes sont spectaculaires. Le temps de récupération que nous avons eu à la maison, je pense, a été un avantage pour une préparation sans inconfort ni blessures mineures. Jesús (Castaño, son entraîneur) et moi avons été un peu surpris de l’état de forme dans lequel je suis arrivé à la fin de l’année. En analysant cela, nous avons eu des temps similaires à ceux de 2015, lorsque j’étais beaucoup plus jeune et que je faisais ma meilleure marque de marathon en coupe du monde.

Il n’a donc pas été difficile d’atteindre le minimum pour les Jeux Paralympiques.

–Le règlement a obligé ceux d’entre nous qui l’avaient déjà atteint à fixer un nouveau minimum, et c’était l’objectif du marathon de Valence le 6 décembre. Mais grâce à la bonne préparation, nous avons pu sortir et faire autre chose, en calculant toujours le risque pour ne pas pousser trop fort et ne pas avoir à abandonner, sachant qu’il n’y avait plus de marathons. J’ai trouvé un groupe avec qui aller plus vite, même si j’ai fini par le perdre à cause de problèmes de vision et que j’ai dû le faire seul.

–Après l’or à Londres 2012 et l’argent à Rio 2016 … l’objectif est-il une troisième médaille?

– L’illusion serait une troisième médaille, bien sûr, et je m’entraîne pour cela, mais je sais à quel point c’est compliqué car de plus en plus de rivaux sortent et ils sont plus jeunes. Vous devez vous entraîner beaucoup et ensuite avoir le peu de chance dont vous avez besoin.

– Cette année, en plus, avec l’incertitude sur la façon dont la préparation à la situation sanitaire sera.

-Oui. La bonne chose serait qu’il n’y ait pas eu de troisième vague, et si elle arrive, les services tels que les hôtels et les petites entreprises ne devraient pas être fermés. Ce serait le résultat final. Sportivement, il y a de l’incertitude car il n’y a pas d’épreuve organisée, et il est clair que les rythmes de la compétition sont captés pendant la compétition. Il semble clair que nous n’allons courir aucun marathon d’ici à Tokyo, mais l’idéal serait d’en faire au moins une moitié. Je suppose aussi que nous allons procéder à une certaine concentration, soit au niveau de la sélection, soit personnellement, qui faciliterait l’assimilation de ce que nous allons trouver à Tokyo sur le plan climatologique, en raison de sa forte humidité, et au niveau du calendrier, puisque nous tournerons vers six heures trente. le matin.

– Et tout cela avec son inséparable entraîneur, Chus Castaño.

– Jésus est mon entraîneur, mais en même temps il est psychologue et personne de soutien. Tous les jours il est à mes côtés, si on doit aller quelque part il m’emmène et m’amène … Les reconnaissances ne sont que pour les athlètes, mais si ce n’était pas pour lui … j’ai commencé à courir par hasard quand ils m’ont diagnostiqué, et le découvrir pour lui, c’était un succès. Cela mis à part l’amour que j’ai pour lui.

– Que signifie la distinction de la ville d’Oviedo pour un athlète consacré?

–Tous les athlètes que nous aimons que notre ville et notre conseil municipal nous reconnaissent. Il y a des moments où nous souhaitons que ce soit plus souvent, pas lorsque l’année se termine ou que vous obtenez quelque chose de pertinent. Une ville où le sport s’additionne est une ville saine et avec des valeurs ajoutées à ce qu’est l’activité culturelle. Chaque fois que j’ai l’occasion de parler à quelqu’un des gouvernements, je leur dis pourquoi ils ne nous utilisent pas davantage à Oviedo, dans les Asturies et en Espagne. Ce serait un plus aujourd’hui, que le tourisme soit devenu un élément fondamental de l’économie. En tout cas, je comprends que d’autres circonstances devraient prévaloir aujourd’hui en raison de la pandémie, l’important est que la ville avance avec toutes les restrictions qu’il y avait.

– L’un d’eux était l’interdiction du sport de base. Qu’est-ce que tu penses?

– Lors de la cérémonie de reconnaissance du conseil municipal, j’ai été la personne qui a dû parler et j’ai souligné précisément que, ce sport de base devait être soutenu parce que ce sont eux qui ont le plus souffert. Pour moi, le fait que les enfants ne puissent pas s’entraîner ou faire de la compétition est illogique, car le sport est la santé. Je comprends qu’il faudrait faire une étude pour être en mesure d’évaluer si cela était viable, mais c’est la dernière chose qu’ils devraient interdire; surtout à ces âges, cela me semble une erreur. Le confinement est sédentaire. Pour les clubs de carrière, c’était un pas en arrière, car de nombreux garçons ne se sont pas inscrits maintenant en raison de l’incertitude des parents. J’ai un fils d’âge scolaire et la seule chose qu’ils nous ont laissée était de faire du sport, et ils sont également capables de faire plusieurs activités en même temps. Si les bulles sont maintenues dans les écoles, ce qui, je pense, a fonctionné, c’est une réussite qu’ils fassent du sport, du moins en plein air.

– Dans quelle situation voyez-vous l’athlétisme Oviedo?

– Je vois beaucoup d’activité dans les écoles, mais à un certain âge les enfants disparaissent. C’est un sport individuel dans lequel l’enfant veut s’impliquer à 100%, et ça coûte. Mais en fin de compte, il y a des gens à Oviedo qui avancent avec les ressources qu’ils peuvent. L’aide est rare tant au niveau d’Oviedo que des Asturies. Je suis d’autres communautés et nous sommes loin derrière en ce qui concerne les sports de haut niveau en général et l’athlétisme en particulier, ce qui oblige à sacrifier un peu plus. J’espère que cela changera, même si je suis dans ce domaine depuis de nombreuses années et qu’il m’est difficile de le voir. L’enjeu n’est pas seulement de se former, mais il y a beaucoup de dépenses derrière, ça devient de plus en plus cher.