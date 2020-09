Maintenant, c’est aux Stars de Dallas de retrouver leur mojo – pas seulement dans la colonne des victoires, mais aussi sur la feuille de match.

Alors que les Stars et les Golden Knights reprennent leur série éliminatoire de la Coupe Stanley jeudi à Edmonton, l’élan apparaît fermement du côté de Vegas, même si la meilleure des sept séries est à égalité à une victoire chacune.

Les Golden Knights viennent de remporter la victoire dominante de 3-0 de mardi dans le deuxième match de la finale de la Conférence de l’Ouest et ont également laissé les Stars à la recherche d’une touche offensive.

Dallas, qui a marqué 42 buts en 10 matchs, n’a qu’un affrontement sur deux pour commencer ce tour. Les Stars ont passé 117 minutes et 24 secondes sans allumer la lampe et ressemblent beaucoup au club de saison régulière qui a eu du mal à marquer.

“Personnellement, je pense toujours que c’est plus notre style de jeu”, a déclaré l’attaquant Tyler Seguin, qui n’a pas inscrit de point lors des six derniers matchs. «Le premier match, nous avons eu beaucoup de temps (dans la zone offensive). Nous avons contrôlé la majeure partie du jeu. (Dans le match de mardi), nous ne l’avons pas fait, et ils ont répondu.

“Nous allons devoir regarder des films et faire un meilleur travail sur leur ligne bleue, en particulier. Nous essayions de faire des pièces de théâtre plutôt mignonnes.”

Dallas – qui était également l’une des meilleures équipes défensives de la ligue en saison régulière, deuxième au classement général – peut sortir victorieuse dans les affaires à faible score, mais pas avec des performances similaires à ce qui s’est passé lors de la défaite du deuxième match. Les Golden Knights ont profité du manque de discipline de Dallas, de son incapacité à remporter des mises au jeu et du manque de compétitivité dans des batailles individuelles.

Là encore, les Golden Knights ont prouvé à maintes reprises qu’ils pouvaient obliger les équipes à prendre des pénalités et à paraître lentes. Et maintenant, en mettant certaines de leurs luttes offensives dans le rétroviseur – c’est une équipe qui n’a marqué que quatre buts, deux dans un filet vide, lors des quatre matchs précédents – ils pensent pouvoir prendre le contrôle de la série.

«Nous avons été mordus par des serpents pendant un certain temps là-bas. Je pense que tout le monde tenait son bâton un peu fort», a déclaré l’attaquant Chandler Stephenson. “Nous sommes à notre meilleur quand nous avons ce fanfaron et que nous faisons des jeux. Difficile à défendre. C’était bien de récupérer ce mojo et même la série.”

“Quand nous avons fait les jeux et mis en place les chances de qualité que nous avons faites contre Vancouver lors des matchs 6 et 7 et que vous n’êtes pas récompensé pour cela, c’est la nature humaine, cela vous secoue un peu”, a ajouté l’entraîneur de Vegas Pete DeBoer. “(Mardi) nous avons récupéré notre match, et je pense qu’une fois que nous avons obtenu ce premier but, je pensais que nous ressemblions à ce que nous faisons normalement, c’est-à-dire faire des jeux, trouver de l’espace et coller des rondelles dans le filet.”

Cela inclut également de garder les rondelles hors de leur filet. Le gardien Robin Lehner, qui a définitivement remporté la place de n ° 1 à Marc-André Fleury, atteint des airs rares cette année. Il a marqué son deuxième blanchissage consécutif et a remporté quatre œufs d’oie dans la course de cette année. La dernière fois qu’un gardien de but a récolté cinq blanchissages en une seule année de séries éliminatoires remonte à 2004.

“Nous les avons surpassés et avons joué un sacré match”, a déclaré Lehner. “Cela m’a rendu les choses un peu plus faciles.”

