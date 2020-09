Les étoiles sont là.

Pour la première fois en 20 ans, l’équipe du Lone Star State se dirige vers la finale de la Coupe Stanley.

“Ouais, nous avons une excellente équipe”, a déclaré le capitaine Jamie Benn lundi soir après que les Stars aient remporté la finale de la Conférence Ouest contre les Golden Knights en cinq matchs. “Tout le monde a adhéré à son rôle… De toute évidence, c’est l’une des meilleures équipes, sinon la meilleure, sur laquelle j’ai joué. Nous nous jellons en tant que groupe et c’est amusant dans les vestiaires et nous allons essayer et continuez ce truc. “

Pendant un certain temps dans le cinquième match, il semblait qu’ils n’allaient pas progresser tout de suite. Quinze secondes après le début du règlement final, les Golden Knights ont pris une avance de 2-0 sur un but de Reilly Smith et ont semblé être en contrôle. C’était une victoire incontournable pour Vegas car il était à la traîne 3-1 dans le meilleur des sept.

Mais Dallas a rugi en retour.

Avec un peu plus de 10 minutes à jouer dans le troisième, Benn a marqué son huitième but en séries éliminatoires, puis le récent héros culte Joel Kiviranta a compté sur le jeu de puissance pour égaliser les choses. Donc, en prolongation, le match s’est déroulé.

Deux minutes et 15 secondes après le début de la séance supplémentaire, le défenseur recrue de Vegas Zach Whitecloud a dégagé la rondelle par-dessus la vitre – et a été envoyé dans la surface pour retarder le match. Sur l’avantage de l’homme qui a suivi, John Klingberg a nourri Denis Gurianov dans le cercle droit pour un chronomètre qui a battu le gardien des Golden Knights Robin Lehner.

“Je me sens vraiment mal pour le gamin, vous savez, c’est comme… une pénalité pour commencer … pour ce type de pénalité pour décider d’un match – n’a tout simplement pas de sens pour moi”, a déclaré l’entraîneur-chef de Vegas Pete DeBoer. . «Pour lui, il n’a pas de quoi pendre la tête. Il a joué le sien… il n’a pas de quoi avoir honte.

Après la victoire de 3-2, Dallas a envahi le gardien de but Anton Khudobin, qui ne devait pas être le joueur numéro un de la bulle – c’était Ben Bishop, qui a été inapte à jouer la plupart du temps à Edmonton. L’entraîneur-chef Rick Bowness a surtout piloté le leader de la saison régulière de la LNH en pourcentage d’arrêts (.930).

«Il gère très bien la pression parce que rien ne le dérange», a déclaré Bowness, qui fera sa troisième participation à la finale de la Coupe Stanley au cours des neuf dernières années (2011 avec Alain Vigneault des Canucks et 2015 avec Jon Cooper du Lightning – qu’il pourrait très bien bien faire face en 2020). “C’est juste un de ces gars avec qui tu aimes être, tu aimes jouer devant. Tu sais quand la rondelle tombera, il va concourir.. Il va te donner 100 pour cent. Il va se battre à chaque coup et tu le sais. entrer dans le jeu. “

Khudobin a arrêté 34 tirs lors de la victoire lundi et a sauvé 153 des 161 tirs qu’il a vus de l’attaque de haute puissance des Golden Knights dans la série. Considérant que les Stars sont, selon Sportsnet Stats, la première équipe depuis les Blues de 1968 à atteindre la finale avec un différentiel de buts négatif et ont été dominées par les Golden Knights dans à peu près toutes les catégories analytiques (par Natural Stat Trick), Khudobin doit être un des meilleurs prétendants au Conn Smythe.

“Il vient juste de prendre son envol”, a déclaré le centre de Dallas Tyler Seguin, qui a joué avec Khudobin dans l’équipe des Bruins 2013 qui s’est rendue en finale et qui a également mentionné que les analyses sont “surfaites” lorsqu’on l’interroge sur les statistiques. «Il a toujours été ce gardien de but à l’entraînement sur lequel vous n’aimez pas tirer parce que vous ne marquez pas beaucoup. Il me rappelle un gars du nom de Tim Thomas [who just so happened to win the Conn Smythe in 2011 with the Bruins] un petit peu. Mais il est compétitif. Il travaille dur et il fait le travail. “

Le moment où Dallas touchera la glace pour le dernier tour reste à déterminer. Les Stars doivent attendre que le champion de la Conférence Est soit couronné; le Lightning menait 3-1 dans leur meilleure série de sept avec les Islanders. Le cinquième match aura lieu mardi à 20 h HE.