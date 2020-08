EDMONTON, Alberta (AP) Alexander Radulov a marqué sur une déviation de sa poitrine dans le cadre d’une deuxième période de quatre buts et les Stars de Dallas ont battu l’Avalanche du Colorado 5-2 lundi soir pour prendre une avance de 2-0 au deuxième tour séries.

Menés 2-0 en deuxième période, Joe Pavelski et Radek Faksa ont revitalisé les Stars en marquant en 43 secondes pendant un avantage de 5 contre 3.

Dallas ne faisait que commencer. Radulov a frappé dans le but de feu vert quand un tir a rebondi sur un bâton, dans sa poitrine et sur le gardien du Colorado Pavel Francouz. Esa Lindell a ensuite ajouté un autre avec 46 secondes à jouer pour faire 4-2.

L’Avalanche a tiré Francouz avec environ deux minutes à jouer, mais n’a pas pu marquer. Jamie Oleksiak a ajouté un filet vide à 10 secondes de la fin.

Anton Khudobin a stoppé 39 tirs alors que les Stars remportaient leur cinquième match consécutif. Il a réussi le premier match en n’accordant qu’un but de Nathan MacKinnon, malgré le fait que le Colorado a battu Dallas, 20-6.

MacKinnon a également obtenu une aide sur le but de Mikko Rantanen en deuxième période. MacKinnon a un point dans les 10 matchs en séries éliminatoires pour le Colorado, égalant Joe Sakic (1996) et Marian Stastny (1982) pour la plus longue séquence de points de la franchise pour commencer une séries éliminatoires.

Francouz a effectué 22 arrêts en prenant le relais d’un Philipp Grubauer blessé, qui, avec le défenseur Erik Johnson, reste indéfiniment absent.

Francouz, 30 ans, avait l’air vif jusqu’à la crise en deuxième période.

C’est alors qu’une équipe de Stars apathique a été enflammée par un avantage de deux hommes. Pavelski a marqué sur une belle passe croisée de Radulov. Ensuite, Faksa en a frappé un autre pour égaliser le match.

Peu de temps après, le Colorado a pris un avantage de 5 contre 3, mais l’équipe n’a pas pu capitaliser.

C’était un autre grand élan.

Dallas est allé de l’avant sur un jeu sauvage vers le bas. Jamie Benn a envoyé un tir près du but qui a jeté un coup d’œil du bâton du défenseur du Colorado Samuel Girard, a rebondi sur Radulov et dans le filet. Radulov a également inscrit deux buts lors de la victoire 5-3 des Stars lors du premier match.

Juste au moment où il est apparu que l’Avalanche pouvait entrer dans l’entracte avec un but, ils ont retourné la rondelle et cela a mené à un score de Lindell. Les officiels ont regardé pour s’assurer que la rondelle n’était pas gelée par Francouz avant son entrée. L’appel sur la glace a été confirmé.

MacKinnon a marqué un but en avantage numérique en première période et Rantanen a ajouté un autre but en avantage numérique en deuxième période. MacKinnon a sept buts et 11 passes pour mener les séries éliminatoires de la LNH au chapitre des points.

Après l’ouverture de la série, l’entraîneur des Avalanches Jared Bednar a appelé les attaquants qui ne figuraient pas sur la première ligne – MacKinnon, Rantanen et le capitaine Gabriel Landeskog – pour leur niveau d’intensité. Il voulait plus ou promis des changements.

Des changements pourraient être nécessaires pour le troisième match de mercredi.

Le Colorado sera sans Grubauer indéfiniment après avoir été blessé trois minutes après le début de la deuxième période du premier match et avoir eu besoin d’aide pour sortir de la glace. Johnson est parti plus tard à la suite d’une collision avec l’attaquant de Dallas Blake Comeau.

Kevin Connauton a remplacé Johnson sur la ligne bleue. La seule expérience en séries éliminatoires de Connauton a eu lieu en 2014 avec Dallas.

REMARQUES: Stars D Miro Heiskanen a récolté sa 11e passe en séries éliminatoires. … G Ben Bishop et D Stephen Johns restent «inaptes à jouer», a déclaré l’entraîneur des Stars Rick Bowness. … Colorado F Matt Calvert a été exclu en raison d’une blessure. Bednar espère qu’il sera bientôt disponible. … Rantanen et Landeskog ont obtenu des passes décisives sur le but de MacKinnon. … Colorado a terminé 2 sur 8 en avantage numérique.

—

Pour plus de couverture AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP-Sports