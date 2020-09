Lors du match d’ouverture des Steelers de la saison 2020, le coordinateur offensif Randy Fichtner a fait un bien meilleur travail de se déguiser que la plupart de ses premiers appels.

Il avait été ordonné par la NFL, avec tout le personnel de touche dans tous les matchs, de porter un masque facial pour aider à prévenir la propagation du COVID-19. Il s’est présenté le long du banc des Steelers pour le match de lundi soir contre les Giants avec sa tête enveloppée dans un foulard qui ressemblait, selon les mots du fan des Steelers, Chris Vee, comme s’il s’était fait enlever ses dents de sagesse plus tôt dans la journée.

Le foulard était enroulé autour des oreilles de Fichtner mais ne couvrait ni son nez ni sa bouche, ce qui signifiait qu’il n’était pas efficace pour empêcher la propagation de quoi que ce soit – y compris les appels de jeu encore terribles qui n’ont pas eu beaucoup d’impact sur la défense des géants et a risqué la santé du quart-arrière vedette de l’équipe lors de son premier match en 365 jours.

PLUS: les classements de puissance de la NFL à l’approche de la semaine 2

Alors que Ben Roethlisberger a raté 90% de 2019 avec un coude blessé, les Steelers l’ont remplacé par deux quarts qui sont entrés dans la saison avec zéro cliché NFL entre eux. Il a semblé pendant un certain temps contre les Giants comme si leurs entraîneurs étaient devenus nostalgiques de ces jours.

«Nous n’avons pas commencé avec une grande fluidité en attaque», a déclaré l’entraîneur Mike Tomlin aux journalistes après le match, mais il a laissé place à la conclusion que c’était une question d’exécution plutôt que de stratagème. C’était un peu du premier, une tonne du dernier.

Tomlin a reconnu que l’attaque a finalement trouvé sa voix dans un exercice de deux minutes à la fin de la première mi-temps qui a contribué à alimenter leur victoire 26-16, une indication que l’attaque a mieux fonctionné entre les mains du quart-arrière que du coordinateur offensif.

Mettre l’accent sur les premiers essais est devenu une stratégie douteuse dans la NFL. Avec l’amélioration de la vitesse des secondeurs et l’augmentation de la taille des joueurs de ligne défensive, il est devenu extrêmement difficile de simplement s’aligner et de se frayer un chemin vers un jeu de course réussi. Une analyse de la saison 2018 par FiveThirtyEight.com a montré que les passes de première descente donnaient cinq verges ou plus 47% du temps, contre seulement 32,8% sur les premières descentes.

PLUS: Lisez les questions et réponses de SN avec JuJu Smith-Schuster

Lorsque les Steelers opéraient un an derrière Mason Rudolph ou Duck Hodges, il était logique de rester relativement conservateur en attaque car la défense exceptionnelle les maintenait dans la course aux séries éliminatoires jusqu’à la dernière semaine de la saison. Revenir Roethlisberger signifiait qu’ils ne seraient pas aussi restreints, et pourtant ils se sont menottés.

Les Giants étaient désespérés au cornerback. Après que le choix de premier tour de 2019, DeAndre Baker, a été arrêté pour vol qualifié et abandonné par l’équipe, New York a fini par lancer Corey Ballentine, qui a été choisi par les Giants cinq tours plus tard la même année. Cela ne semblait pas du tout influencer le plan de match de Pittsburgh, car il s’efforçait plus d’établir la course que de déplacer le ballon ou de protéger son atout le plus précieux.

Jusqu’à ce qu’ils se retrouvent avec la possession du ballon à leur 22e avec 92 secondes à jouer dans la demie, les Steelers ont appelé neuf jeux de premier essai. De ceux-ci, six étaient des courses et deux étaient des passes courtes pour les demi offensifs. Il n’y avait pas de lancers rapides pour desserrer la défense. Il y a eu une tentative de balle profonde qui a conduit au limogeage de Roethlisberger.

En conséquence, il s’est retrouvé dans sept situations de troisième essai, dont une seule était inférieure à cinq mètres. La descente et la distance moyennes dans ces situations: 3e et 6e.

Et Roethlisberger a payé.

PLUS: 10 faits intéressants de la semaine 1 de la NFL

Il a été limogé deux fois, bien que l’un de ceux lors d’une tentative de passe en deuxième mi-temps qui l’a vu tenir le ballon longtemps après la date d’expiration du jeu. Il a été souvent touché, y compris un blitz précoce qui a libéré le coin Darnay Holmes pour renverser Roethlisberger. Il a été abattu par le secondeur Lorenzo Carter sur une troisième et longue passe réussie à JuJu Smith-Schuster. Le QB s’est levé en boitant, essayant de se débarrasser de l’inconfort dans son genou gauche. Il a été critiqué par le joueur de ligne de 300 livres Leonard Williams lors de la dernière tentative de troisième essai du premier quart.

À un moment donné, le remplaçant Mason Rudolph s’est réchauffé sur la ligne de touche, bien que Roethlisberger n’ait jamais manqué un cliché et ait dit aux journalistes: «Je me sens bien en ce moment.»

On imagine qu’il se sentait moins bien en sortant du lit mardi matin. Et regarder le film des 35 premières minutes du jeu ne vous soulagera pas.