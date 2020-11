▲ Le quart-arrière de Cincinnati Joe Burrow s’est blessé au genou gauche lors d’une défaite de 9 à 20 contre Washington. Afp photo

Ap

Journal La Jornada

Lundi 23 novembre 2020, p. 5

Jacksonville. La performance défensive la plus dominante de Pittsburgh de la saison a maintenu les Steelers sur un dossier parfait alors qu’ils ont remporté leur 10e victoire, maintenant 7-23 contre les Jaguars de Jacksonville, et ont continué à mener la NFL jusqu’à la semaine 11, qui a mis fin à la saison. pour le quart recrue Joe Burrow, de Cincinnati, lorsqu’il s’est blessé au genou gauche lors de leur défaite 9-20 contre Washington.

Terrell Edmunds et Minkah Fitzpatrick ont ​​intercepté deux passes chacun et les Steelers ont dominé lors de leur visite à Jacksonville (1-9), bas bas de la Conférence américaine.

Le quart recrue Jake Luton a été perdu face aux puissants leaders de la ligue et de l’AFC, qui ont accordé 206 verges et deux sacs. Ils ont célébré chacun de leurs vols avec des courses vers la zone des buts pour poser pour les caméras.

Ben Roethlisberger et sa société ont volontiers partagé la vedette. Big Ben a complété 32 des 46 passes pour 267 verges et deux passes dans la zone promise, en spirales à Chase Claypool et Eric Ebron.

Deuxième de l’AFC Nord (dirigé par Pittsburgh), Cleveland a battu Philadelphie 22-17 et tente de mettre fin à une séquence de 18 ans sans séries éliminatoires.

Kareem Hunt a sauté par-dessus la sécurité de Philadelphie Jalen Mills lors d’un touché; Olivier Vernon, qui a remplacé la star Myles Garrett (infecté par Covid), avait trois sacs.

Le touché de cinq verges de Hunt est survenu peu de temps après que Nick Chubb a couru 54 verges pour les Browns (7-3) pour enfin trouver une certaine traction sur l’attaque précipitée sous une averse régulière.

Le déclin de Baltimore profite également à Cleveland, après que les Ravens, qui sont quatrièmes dans ce secteur, aient succombé 24-30 en prolongation contre le Tennessee.

Les Titans (7-3) se battent pour la tête dans l’AFC Sud avec les Colts d’Indianapolis (7-3), qui à leur tour ont remporté la victoire 34-31 sur Green Bay avec le panier de 39 verges de Rodrigo Blankenship en prolongation, son quatrième score du match.

Clash des vétérans

Dans un duel de vétérans, Philip Rivers d’Indianapolis et Aaron Rodgers des Packers ont tiré trois coups dans la zone rouge et ont subi une interception dans un match passionnant et serré.

Un échappé de Marquez Valdes-Scantling en prolongation a offert aux Colts le cadeau de la victoire.

À Cincinnati, Joe Burrow, le premier choix du dernier repêchage, a quitté le match sur une civière après s’être blessé au genou gauche, avant qu’Alex Smith ne mène le retour de Washington pour battre les Bengals 20-9 et garder son équipe. au concours à l’Est de la Conférence nationale.

Burrow, le quart-arrière de la franchise de Cincinnati, a été blessé au début du troisième quart après avoir été touché dans des directions différentes par deux joueurs de ligne de Washington après avoir lancé une passe. Il a fini par compléter 20 des 34 passes pour 203 verges et un envoi de touché.

La recrue de 23 ans a posté sur Twitter: Merci à tous pour l’amour. Ils ne pourront pas se débarrasser de moi aussi facilement. À l’année prochaine.

Avec cette victoire, Washington devient 3-7 aux côtés de Dallas – qui a battu le Minnesota 31-28 – et des Giants, dans la division la plus faible de la NFL menée par Philadelphie (3-6).

Hill fait ses débuts avec Santos

Taysom Hill a réussi deux touchés au sol et a réussi 233 verges lors de son premier départ de quart-arrière dans la NFL pour guider les New Orleans Saints vers leur septième victoire consécutive, 24-9 heures sur les Falcons d’Atlanta, et conserver le haut du NFC Sud (8-2).

Avec Drew Brees, 41 ans, absent pendant au moins trois matchs en raison de côtes cassées, l’entraîneur Sean Payton a opté pour Hill plutôt que le nouveau venu Jameis Winston.

Hill a eu une meilleure journée que son homologue d’Atlanta Matt Ryan, limogé huit fois, deux interceptions et aucun touché.

Si Tua Tagovailoa a été limogé à quatre reprises et relevé par Ryan Fitzpatrick au quatrième quart, une interception de son remplaçant de Miami a donné à Denver une victoire de 13 à 20, même si les Dolphins sont deuxièmes du combat éliminatoire de l’AFC Est.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont revenus à leur réalité fragile et sont tombés 27-20 face aux Texans de Houston. Les Jets, la pire équipe, sont toujours en déclin avec 10 défaites, maintenant contre les Chargers 34-28, tandis que Carolina, avec les débuts de PJ Walker aux commandes, a réalisé son premier blanchissage depuis 2015 20-0 sur Detroit.