Enfin, le jour est venu où les rédacteurs en chef des journaux ont dû faire la une avec la décision de Lionel Messi de vouloir partir Barcelone.

Celui qui était le plus fort est le Sport, qu’il a intitulé: « Guerre totale! ». De plus, cela fait écho à la façon dont il a communiqué avec le Barça car c’était à travers un burofax. « L’Argentin demande à quitter le club sous son contrat, mais le Barça garantit que sa clause de départ gratuit est expirée et ne négociera pas de transfert », dit-il.

La couverture du journal Sport

Mundo Deportivo, quant à lui, a joué avec une casquette noire et la phrase: « Il veut y aller! » « La directive lui demande de reconsidérer et veut qu’il termine sa carrière au Camp Nou », a-t-il écrit et ajouté: « Le capitaine a appelé Guardiola il y a quelques jours pour demander si City pouvait assumer sa signature. »

La couverture de Mundo Deportivo

De son côté, le journal Marca était avec: « Et la bombe a explosé !!! » Je veux quitter le Barça. » Messi Hier, il a envoyé un burofax au club pour demander la lettre de liberté en profitant d’une clause de son contrat », a-t-il déclaré.

La couverture du journal de la marque

Enfin, As s’est tourné vers une photo de Messi ennuyé par la chemise du Barcelone et l’inscription: « Au revoir par burofax ». Et ajoute: « Messi communique à Barça qui a l’intention de partir gratuitement. Le club lui demande de rester même s’il le vendrait plus de 222 millions d’euros. «

La couverture du journal As