La course, à laquelle participe Dani Sordo, est dominée par Toyota, qui compte trois pilotes en tête du classement. Malgré cela, la direction d’un Sébastien Ogier qui est à une victoire de surpasser les triomphes de Loeb dans le Rallye de Monte Carlo, a été en arrière-plan. Un double coup de vent a détruit une bonne partie des installations des équipes participantes. Cela ajoute au chaos qui a conduit à l’expulsion de deux employés d’une entreprise de restauration pour falsification de leurs tests. PCR.

Dans une édition qui a été très difficile à donner le feu vert à cause de la troisième vague de la pandémie dans laquelle nous sommes plongés, l’organisation de la Rallye de Monte Carlo a été contraint d’expulser deux employés de l’entreprise qui prépare la restauration pour la Coupe du monde. Tous les deux ont falsifié la date de leur test PCR avant le début de la course.

La raison pour laquelle ils ont décidé de le faire est que l’organisation exige un test PCR effectué dans le 96 heures avant de recevoir l’accréditation. Cependant, ces employés ont raté leur vol aller Monte Carlo d’Amsterdam. Comme cela les a empêchés de répondre à cette exigence, ils ont décidé de changer la date de leurs tests, ce que l’organisation a fini par découvrir.

Les deux travailleurs ont été expulsés et Pawel blum, en tant que chef de Motorsport Location Catering, a été sanctionné par 6 mois sans pouvoir participer à une épreuve WRC. Il convient de noter que les délinquants se sont volontairement isolés pour subir un autre test PCR qui a finalement été négatif.

Un ouragan a endommagé la bulle dans laquelle se trouve l’équipement

De sorte que la Rallye de Monte Carlo ça aurait pu se tenir, une bulle s’est créée au sein du parc d’assistance sans contact avec la presse. Les journalistes qui suivent la course ont dû remplir plusieurs formulaires à la fois de la FIA, de la Principauté de Monaco et du gouvernement français. Les journalistes peuvent parler aux pilotes de la «zone des médias», avec plusieurs clôtures qui les séparent à deux mètres. De plus, le gouvernement français interdit à quiconque de sortir dans la rue après 18:00 heures tandis qu’à Monaco, le couvre-feu est fixé à 19:00 heures. En revanche, les restaurants restent fermés et les pilotes doivent manger et dîner à l’assistance ou dans la chambre de leurs hôtels.

Pour couronner le tout, des rafales de vent qui ont dépassé 100 kilomètres par heure ils ont fait sauter les tentes dans lesquelles se trouvaient les équipes les plus modestes. Toyota Il a également subi des dommages dans ses installations alors que Hyundai, une équipe pour laquelle Dani Sordo court, non pas parce qu’il a un bâtiment pour fournir une assistance aux voitures.