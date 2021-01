▲ Carlos González, des Tigres, et Hugo Nervo, d’Atlas, hier lors du match au stade Jalisco Photo Jam Media

Sans risque et avec parcimonie, les Tigres ont battu Atlas 2-0, qui s’enfonce à la dernière place du tableau général après avoir subi sa troisième défaite lors de la troisième journée du tournoi des Guardianes 2021. Alors que l’entraîneur rouge-noir Diego Cocca trébuche à sa place, le les félins ont atteint six unités motivées pour la Coupe du monde des clubs.

Les yeux rivés sur la compétition internationale, les habitants de Monterrey ont préféré ne pas risquer l’attaquant André-Pierre Gignac, resté sur le banc, mais Carlos González (17) et Julián Quiñones (90 + 1) ont répondu en inscrivant les buts pour prendre le triomphe.

Avec l’urgence de marquer des points, Atlas a tenté d’être offensif dès les premières minutes, mais l’équipe n’était pas claire dans ses lignes. En revanche, les chats ont à peine eu l’occasion de marquer et ne l’ont pas ratée.

Dans un coup franc, l’arrière rouge-noir a eu un oubli vital en laissant Carlos González sans marque, qui sans problème a enchaîné une tête pour atteindre les filets. Alors que les habitants de Monterrey ont célébré le but, l’entraîneur Diego Cocca a déploré la situation à laquelle sont confrontés les habitants de Guadalajara.

Les rojinegros ont cherché des options dans l’attaque, mais ils ressemblaient plus à une équipe inopérante. Diego Barbosa et Víctor Malcorra ont tenté de se rapprocher du but adverse mais n’ont pas réussi à connecter Milton Caraglio.

Les chats contrôlaient à volonté, laissant l’adversaire s’épuiser dans l’attaque tout en les retenant sans trop d’effort. Malgré le calme du match pour les Tigres, l’entraîneur Ricardo Ferretti, qui a regardé le duel depuis les tribunes après avoir été sanctionné pour avoir fumé lors du match précédent, était mécontent des actions de l’équipe.

De plus, les félins ont déplacé leurs pièces pour donner du repos à leurs partants et ont envoyé Julián Quiñones au tribunal pour Carlos González et Francisco Meza pour Francisco Venegas, mais ils sont restés froids dans le match.

Atlas a rafraîchi l’attaque et a donné à Javier Correa des minutes pour Caraglio, bien qu’il ait continué avec la même tendance, souffrant sur le terrain sans même pouvoir traquer le but.

Du coup, la polémique atteint la 65e minute. Le sifflement Erick Yair Miranda signale un penalty pour une faute d’Ánderson Santamaría sur Luis Quiñones, mais le second assistant José de Jesús Baños et le VAR corrigent le défenseur central pour annuler le penalty maximum.

Un Atlas désespéré s’est lancé dans les dernières minutes à la recherche de l’égalisation et Javier Correa a réussi à envoyer un tir qui a frôlé le bon poteau. Quand le duel semblait fermé, Julian Quiñones a semblé condamner le 2-0 avec une tête.