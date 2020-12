▲ Les félins sont devenus l’équipe la plus gagnante de la Liga Mx Femenil après avoir remporté leur troisième titre lors de leur quatrième finale contre Monterrey. Photo @TigresFemenil

Mardi 15 décembre 2020, p. a10

Tigres est devenu l’équipe la plus gagnante de la Liga Mx Femenil en obtenant son troisième titre, le premier sur son court, après avoir battu son fidèle rival Monterrey aux tirs au but 3-2 (tableau de bord total 4-3), hier en finale de la Tournoi Guardians 2020.

Les félins ont remporté une victoire 1-0 au match aller, tandis que dans le match retour, joué au stade universitaire, les Rayadas ont remporté 1-0 avec un but de dernière minute, qui a égalé le score total à 1-1 et une série de tirs au but a dû être prise pour définir le champion du concours.

Katty Martínez, Liliana Mercado et Nancy Antonio ont marqué leurs tirs pour les chats, tandis que Cristina Ferral a raté.

Desirée Monsiváis et Mariana Cadena ont marqué pour Monterrey. Christina Burkenroad, Valeria Valdez et Yamile Franco ont raté leurs charges.

Dans la quatrième finale disputée entre les deux équipes, Tigres a commencé le match avec la même intensité avec laquelle il a joué au match aller, qui s’est tenu vendredi dernier, donc très vite il a commencé à dominer le ballon et à traquer la zone adverse par des approches de Stephany Mayor, Katty Martínez et Jacqueline Ovalle.

Face aux multiples attaques des félins, l’équipe dirigée par Héctor Becerra a réagi et a également réussi à rôder l’arche gardée par Ofelia Solís.

L’une des opportunités de score les plus claires générées par les Rayadas s’est produite à la minute 32, lorsque Christina Burkenroad a reçu une passe envoyée du secteur droit seule dans la zone et a terminé vers le but félin; cependant, son tir est allé large.

L’arrivée de Monterrey a alerté ceux emmenés par Roberto Medina, qui avait ralenti, et s’est de nouveau tourné vers l’attaque en quête d’ouverture du score.

Leur action la plus dangereuse dans la dernière ligne droite de la première mi-temps s’est produite après un coup de pied de coin, mais le tir s’est écrasé dans la barre transversale et ils n’ont pas pu blesser l’adversaire avant de se reposer.

De plus, Tigres est revenu sur le terrain avec une grande impulsion et juste dans les premières minutes, à 50 ans, il était très proche de percer le but de l’adversaire, après que Natalia Gómez Junco ait enlevé deux rivaux dans la zone pour lui donner le sphérique à Mayor, qui a tiré avec une demie chilienne, mais le ballon est tombé entre les mains du gardien de but des Rayadas, Alejandría Godínez.

Bug du sifflet

Quelques instants plus tard, les chats ont de nouveau subi une autre erreur d’arbitre, comme cela s’est produit lors du match aller. A cette occasion, la sifflante Katia Itzel García n’a pas marqué de pénalité pour un coup de pied puissant de l’attaquant de Monterrey, Desirée Monsiváis, sur Katty Martínez en plein dans la surface.

L’erreur du juge central n’a pas découragé les locaux, qui n’ont pas diminué leur intensité et ont continué à faire pression sur Monterrey, qui n’a pu enchaîner aucune arrivée de danger.

C’est alors que l’entraîneur des Rayadas a décidé d’envoyer Dinora Garza et Yamile Franco au tribunal au lieu de Diana Evangelista et Daniela Solís, respectivement. Medina a également choisi d’entrer à Belén Cruz pour remplacer Natalia Gómez Junco.

Les modifications de Becerra ont pris effet, car son équipe semblait plus dynamique et a commencé à approcher la cabine de Solís par Garza et Monsiváis, qui ont même osé tirer depuis le milieu de terrain puis devant la zone, mais ses tirs ont échoué.

Alors que tout semblait indiquer que le tableau de bord finirait par être à égalité à zéro but et, par conséquent, que les Tigres obtiendraient le titre en raison de leur victoire au match aller, Monterrey a remporté la victoire 1-0 à 90 + 4 grâce à Annia Mejía avec un tir à l’intérieur de la zone, qui a égalisé la série 1-1 et forcé la définition du champion par une séance de tirs au but.