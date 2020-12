De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 8 décembre 2020, p. a13

Les Tigres ont remporté le billet pour disputer leur cinquième finale consécutive de la Liga Mx Femenil après avoir battu Querétaro avec un score total de 4-0 en demi-finale du tournoi des Guardianes 2020.

Lors du match aller de leur série respective, qui s’est déroulé vendredi dernier au stade de La Corregidora, l’équipe de Monterrey a remporté une victoire 2-0 sur les femmes Gallos, tandis que dans le match retour, tenu hier au stade universitaire, les félins Ils ont également gagné 2-0, accumulant un score de 4-0 pour se qualifier pour le combat pour le titre, où ils affronteront le vainqueur de la demi-finale entre l’América et Monterrey, dont le premier match s’est terminé 4-1 en faveur des Rayadas.

Ceux menés par Roberto Medina ont ouvert le score juste à la 13e minute, lorsque Stephany Mayor a fait un grand jeu en dehors de la surface, dans lequel il a fait un mur avec Katty Martínez, qui lui a rendu le ballon pour l’intégrer sans problème majeur au fond de la surface. net.

Une minute plus tard, le maire a eu la chance de prolonger l’avance des félins avec un tir à longue portée, mais le ballon a touché la barre transversale.

Martínez était également sur le point de blesser l’équipe de Queretaro; cependant, son tir est passé du côté de l’arc.

Après les multiples attaques de l’équipe locale, la puissance offensive de ceux dirigés par Carla Rossi a été annulée, ils n’ont donc pas pu percer la cabine rivale avant de se rendre aux vestiaires.

Le complément a commencé avec la même tendance, les Tigres ayant maintenu la pression sur l’équipe visiteuse, ce qui a généré peu d’actions dangereuses.

Ce n’est qu’à la 64e minute que les félins ont marqué leur deuxième but, après que Natalia Gómez Junco ait été encouragée à tirer un canon longue distance pour battre la gardienne Diana García de Queretaro.

Dans les dernières minutes, à 85 ans, Gallos avait l’une de ses approches de but les plus claires grâce à un éclair de l’extérieur de la surface, mais le gardien de but de l’équipe de Monterrey, Ofelia Solís, s’est étiré au maximum et a réussi à dévier le ballon de son cadre à ainsi. finaliser la finale 2-0.