River continue à un rythme soutenu dans les deux compétitions. Hier, il a battu Huracán 3-1 en tant que visiteur pour le deuxième tour de la Coupe Diego Maradona et se battra pour une place en finale du championnat de football argentin. De plus, il est déjà parmi les 4 meilleurs en Amérique: il devra désormais affronter Palmeiras en demi-finale. La première étape aura lieu le mardi 5 janvier à Avellaneda, tandis que la revanche se jouera au Brésil le mardi 12 janvier.

Hier soir, contre Globo, le personnage sur le terrain était l’Uruguayen Nicolás De La Cruz, qui a marqué deux fois. Son avenir est inconnu: en juin 2021, son contrat expire et River n’arrivait toujours pas à trouver un accord avec le milieu de terrain. En janvier, vous pouvez négocier librement avec une autre institution. Comme le rapporte le journaliste Maximiliano Grillo dans Halcones y Palomas (du lundi au vendredi de 12 à 14 heures sur l’écran de TNT Sports), De La Cruz a tout convenu avec le millionnaire, mais le gros obstacle est que vous devez payer Liverpool de l’Uruguay.

En revanche, une autre des figures de l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo qui met fin à sa relation en juin 2021 est l’attaquant Rafael Santos Borré. Avec le joueur colombien, tout va bien pour le renouvellement, mais River devra payer 25% de la passe restante à l’Atlético de Madrid depuis l’Espagne. Le Colchonero a demandé 3,5 millions d’euros, mais le Millo tentera de réduire cette offre à 2,5 millions d’euros. Sa continuité ne peut pas non plus être convenue avant le 31 décembre, et même si la bonne foi de son représentant est digne de confiance, elle pourrait négocier librement.

La dernière et la plus complexe situation est celle de Gonzalo Montiel. L’arrière droit de River pourrait partir sur le prochain marché des transferts, car ils sont loin des chiffres avec la direction. Au-delà, il s’appuie sur la bonne foi du représentant pour ne pas partir libre. Son contrat expirera également en juin 2021 et plusieurs fois ils sont venus le chercher de l’étranger, bien qu’avec des offres insatisfaisantes pour l’équipe de Núñez.