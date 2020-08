Pendant des années, EA Sports a réussi à balayer les critiques sur la sortie annuelle de son jeu vidéo de football sous le tapis. Des ventes élevées et un service de relations publiques compétent signifiaient qu’il n’y avait pas de réactions négatives ou de répercussions sur les résultats de l’entreprise.

Les joueurs en ont de plus en plus marre, cependant, et leur colère envers “Madden 21” conduit à une percée en 2020. Le jeu a le pire score Metacritic de tous les temps à 0,4 / 10, et plusieurs fois au cours des deux derniers mois. pour un meilleur produit a conduit à des tendances anti-EA à l’échelle nationale sur Twitter.

EA a les droits exclusifs sur les jeux de simulation NFL, ce qui signifie qu’il n’a pas de concurrence sur console. Il a été accusé de devenir paresseux en raison de sa mainmise sur le marché, ce qui, aux yeux des critiques, a conduit l’entreprise à cesser d’apporter des améliorations significatives, à commettre des erreurs de programmation bâclées et à ne pas rétablir les fonctionnalités du mode franchise qui existaient il y a plus d’une décennie, mais ont depuis été supprimés.

Dimanche, les gens ont de nouveau afflué sur Twitter pour faire exploser “Madden 21.” Les fans ont obtenu la tendance «#NFLDropEA» aux États-Unis dans un appel à la ligue pour qu’elle mette fin à son partenariat avec EA.

Certaines personnes ont utilisé la tendance de dimanche pour publier des exemples de défauts et de problèmes de base dans “Madden 21.” D’autres étaient nostalgiques des jours de gloire du milieu des années 2000, lorsque les jeux vidéo de football étaient considérés comme avant-gardistes et amusants.

Voici quelques-uns de ces tweets:

Fatigué des jeux qui ont l’impression de jouer encore sur Xbox 360. Les avatars ont l’air si horriblement mauvais et les personnalités du stade et de l’équipe sont si ennuyeuses et fades, créez un nouveau jeu pour une fois ou partez. Profitez de ce clip! #nfldropea pic.twitter.com/N34mdeWHn6 – QueasyMcSqueezy (@ EatPant223) 30 août 2020

J’espère que la @NFL exigera un jour un meilleur produit d’EA. – TJ Lang (@ TJLang70) 30 août 2020