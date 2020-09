EDMONTON, Alberta (AP) Jamie Benn et Dallas ont tellement apprécié le moment que le silence relatif était à peu près une réflexion après coup.

Les Stars vont à la finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 20 ans.

«J’ai été dans quelques patinoires où nous avons décidé d’aller en finale, et ça éclate, a dit l’entraîneur par intérim Rick Bowness. ” Ce soir, vous êtes tellement excité que vous ne le remarquez même pas. … Vous ne pensez qu’à votre équipe. ”

Une équipe avec une chance de remporter un trophée encore plus grand. Benn, le capitaine des Stars, n’a même pas touché le trophée du championnat de la Conférence de l’Ouest lors de la présentation d’après-match après avoir éliminé Vegas 3-2 en prolongation lundi soir dans la bulle de la LNH à Edmonton.

Denis Gurianov a marqué sur un chronomètre lors d’un avantage numérique à 3 h 36 de la prolongation pour les Stars, qui ont remporté leur seule coupe Stanley en 1999, un an avant de revenir et de manquer. Benn et Joel Kiviranta, une recrue comme Gurianov, ont inscrit des buts dans la finale à 10:06 du règlement pour égaler le cinquième match de la finale de la Conférence Ouest.

«Ce fut une année folle, dès le début, mais nous sommes restés ensemble en tant que groupe et avons joué du hockey amusant, a dit Benn, qui n’avait jamais dépassé la deuxième ronde des séries éliminatoires. “ Nous trouvons des moyens de gagner maintenant, et c’est tout ce qui compte. ”

Anton Khudobin n’a fait face qu’à un seul tir en prolongation et a réalisé 34 arrêts pour les Stars, qui ont une fiche de 5-0 en prolongation en séries éliminatoires.

«Nous savons toujours que cela pourrait prendre tout le match, a dit Tyler Seguin. “ Nous sommes un groupe confiant. ”

Les Stars ont également remporté 3-2 lors du troisième match contre Vegas, lorsque Alexander Radulov a marqué 31 secondes après le début de l’OT. Ils ont clôturé le cinquième match après que Zach Whitecloud a été expulsé pour avoir retardé le match pour avoir mis la rondelle hors du jeu.

«Des choses comme ça arrivent et ça arrive à n’importe qui, a dit Reilly Smith, qui a mis Vegas 2-0 en troisième période. ” Ce match ne s’est pas réduit à un seul jeu. Il incombe à nous tous. Nous devons faire un meilleur travail lorsque nous menons 2-0. ”

Le premier but de Smith en 11 matchs est venu seulement 15 secondes après le troisième, convertissant un tir du poignet du haut du cercle droit. C’était à la fin d’une course étrange qui a suivi l’arrêt du coup de pied de Lehner à l’autre bout sur un tir de Seguin.

Ce match, un peu comme le reste de la série, nous ne pourrions simplement jamais atteindre ce prochain objectif pour le prolonger. C’était 2-0, ils ont marqué 2-1 ”, a déclaré l’entraîneur de Vegas Pete DeBoer. ” Vous devez leur donner du crédit. Ils ont remporté les fronts du filet dans les deux bouts. ”

Dallas a finalement rejoint le tableau lorsque Benn a marqué pour le troisième match consécutif. Esa Lindell avait la rondelle derrière le filet après que Benn ait remporté une mise au jeu, puis l’a poussée devant le bâton de Radulov avant que Benn ne se retourne et ne la frappe.

Seguin avait un chronomètre du milieu du cercle gauche avec les Stars sur un avantage numérique avec un peu plus de cinq minutes à jouer. Lehner a assuré la rondelle, ne laissant aucune chance de rebond à Benn, qui était juste devant lui.

Patinant toujours avec l’avantage de l’homme, Kiviranta a converti un revers rapide sur une rondelle lâche après le tir lointain du défenseur John Klingberg dans la circulation. C’était le premier point pour Kiviranta depuis son tour du chapeau avec le vainqueur des prolongations lors du match 7 contre le Colorado au deuxième tour.

Après que les Golden Knights n’aient pas réussi à marquer sur trois occasions de jeu de puissance dans la seconde, le but de Smith leur a donné une avance de deux buts lorsque Khudobin n’a pas pu arrêter un autre tir rapide – comme il l’avait fait dans la première minute de chacun des deux premiers. périodes.

Chandler Stephenson a pris les devants pour Vegas 8:14 dans le premier temps, en utilisant un coup droit en revers pour mettre la rondelle sous et à travers les jambes de Khudobin. Stephenson était à la pause devant la défense des Stars après une belle passe de Shea Theodore.

Après que Stephenson ait marqué, les Golden Knights ont connu certains de leurs plus grands succès de la série. Ryan Reaves a battu Blake Comeau au milieu du premier match, et quelques minutes plus tard, il a percuté Lindell dans les planches.

Entre ces succès discordants, Vegas a failli marquer un autre but. Alec Martinez a tenté un tir global à la gauche de Khudobin et Mark Stone a eu un rebond qui en a conduit un autre – mais Lindell a renversé Max Pacioretty a pu mettre son bâton sur la rondelle.

«Je ne pensais pas qu’aucun match que nous ayons donné en quelque sorte, a dit Stephenson. “ Il semblait que nous avions tout fait correctement, mais nous avons marqué. ”

NOTES: Paul Stastny a pris un tir dès le début de la deuxième période pour Vegas, mais Khudobin a pu poser son gant. Dans les premières secondes du match, le chrono de Nate Schmidt a été ganté par Khudobin, qui a été partiellement filtré et a quand même effectué l’arrêt. ,,, Seguin avait deux blocs à seulement quelques secondes d’intervalle sur le premier avantage numérique de Vegas en deuxième période. … Benn et Gurianov ont également eu de bonnes chances de marquer dans le deuxième. Mais Benn a fourré son bâton et la rondelle dans le patin droit d’un Lehner tentaculaire. Gurianov a eu un tir sur le haut du corps de Lehner qui a ensuite ricoché sur la barre transversale.

SUIVANT

Les Stars attendent de savoir qui et quand ils participeront à la finale de la Coupe Stanley. Tampa Bay a une avance de 3-1 sur les Islanders de New York lors de la finale de la Conférence Est. Le cinquième match de cette série aura lieu mardi soir.

—

