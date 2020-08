Lionel Messi a atteint un point de non-retour apparent dans sa relation avec Barcelone. Le club a conduit la star argentine à prendre une décision qui il y a quelques mois semblait utopique, mais qui a fini par devenir une réalité en raison d’une liste de raisons qui traînent le ’10’ à sa situation actuelle, qui n’est autre que celle de vouloir quitter le Barça sous peu.

Messi ne comprend pas la directive, Avec laquelle il a rompu les relations il y a longtemps, ainsi que la direction du projet du club, après des éliminations en Ligue des champions qui, en plus de jouer avec le ridicule, se produisent sans solution apparente aux problèmes du club. Tout cela forme un cocktail auquel les dernières décisions d’une apparente reconstruction – propre de l’équipe comprenant des poids lourds et des amis de Leo – conduisent à Messi, dans son cas de sa propre initiative, pour communiquer son désir de dire au revoir au club dans lequel il a développé l’intégralité de sa carrière de footballeur professionnel.

Sans direction sportive

Barcelone connaît une crise institutionnelle claire, qui n’éclipse cependant pas un moment plus que négatif dans le sport. Non seulement les résultats, avec une année blanche qui fait ressortir des lacunes, exposent ces problèmes, mais la direction du club est inconnue, également par Messi lui-même, ignorant s’il y a des projets futurs et fait confiance à la carrière, Cela va avec tout à court terme ou quel est le plan du conseil d’administration pour les dernières années dans l’élite des «10».

Échecs des champions

Messi s’est senti frustré, ridicule et impuissant face à ce qui s’est passé à Barcelone lors des dernières éditions de la Ligue des champions. Candidats toujours à tout, les échecs de 2017, 2018 et 2019 ont fait comprendre à Leo que le Barça est loin de rivaliser pour tout et que s’ils l’ont fait, c’est à cause de leur simple présence au club. Le «10» est le seul argument pour penser à un champion d’Europe du Barça et une fois sa magie neutralisée, l’équipe n’a plus d’autre argument pour battre les meilleurs.

Le départ de Luis Suárez

Barcelone avait besoin d’une reconstruction et il est clair que certaines de leurs pièces ne donnent pas le niveau. Le départ de vétérans comme Rakitic, Vidal ou Suárez peut même sembler logique, mais pas tant dans un climat de tension d’un tel calibre avec Messi, la pierre angulaire du projet. Leo et Luis Suárez entretiennent une relation magnifique depuis des années et l’intention de Koeman, à la demande du conseil d’administration, de purger l’Uruguayen a été la dernière goutte à l’épuisement de Messi.

Relations rompues avec le conseil

Barcelone réclame un changement total au sein du conseil d’administration, et Josep María Bartomeu vise, si Messi se conforme à sa menace, à se consolider comme l’un des pires présidents de l’histoire du Barça. Le président n’a pas répondu aux attentes de Messi au point de provoquer une déclaration officielle dans laquelle le « 10 », l’équipe de jeunes, la bannière et l’histoire du club, demande officiellement son départ par le biais d’une clause contractuelle, accordée par le conseil d’administration. , dans lequel vous pouvez rompre unilatéralement votre obligation de 50 millions par an.

Désaccords politiques

L’ascendance du Fútbol Club Barcelona en tant qu’institution sportive a été extrapolée de manière exagérée en politique, avec un lien public avec le mouvement indépendantiste que Leo Messi rejette. Argentine de naissance et inconsciente des préférences, la star argentine s’est plainte à plus d’une occasion en interne de la campagne politique avec laquelle le Barça s’est tourné, au point de menacer une marche plus proche que jamais à cause de un ensemble de motifs dans lesquels la politique, bien que présente, semble la moins pertinente.