Vous êtes-vous déjà retrouvé à regarder un match de la NFL et à vous demander “Quel est le vrai nom de ce joueur?” Notre personnel de SN Fantasy a beaucoup fait cela ces deux dernières années, et cela a conduit à une liste de tous les noms inattendus dans la NFL. Il est logique de se demander ce que signifient les initiales d’AJ Green et TY Hilton, mais vous tombez ensuite sur l’inattendu, comme le nom complet de Julio Jones, et c’est difficile à oublier.

La liste ci-dessous n’est pas censée être entièrement inclusive, mais plutôt une collection de certains des plus fascinants “Le saviez-vous?” noms dans la NFL, au moins pour les joueurs de position offensive. (Si nous incluions les joueurs de ligne et les joueurs défensifs, cette liste pourrait ne jamais se terminer. OK, nous en ferons un – le vrai nom de Ha Ha Clinton-Dix est Ha’Sean Treshon Clinton-Dix.) Si de nouveaux joueurs apparaissent comme dignes d’être ajoutés. à la liste, nous les ajouterons, et si nous faisons des commentaires sournois sur un nom que vous, notre lecteur, partagez – sachez que tout est très amusant.

Qu’est-ce que AJ Brown signifie?

Arthur Juan Brown

Arthur Juan Brown a remporté son seul match régulier contre Juan Thornhill en 2019 malgré une seule passe, mais Thornhill l’a ramené en séries éliminatoires.

Que signifie AJ ​​Green?

Adriel Jérémie Vert

Le mieux que je puisse trouver sur le nom complet de Green est que Bengals Twitter aime l’utiliser chaque fois que Green fait quelque chose de cool.

Quel est le nom complet d’AJ Dillon?

Alger Jameal William Dillion Jr.

C’est dommage que ce soit si haut sur la liste parce que nous ne pourrons peut-être pas en tête. Notez également que Dillon est le premier gars de cette liste à ne pas utiliser de points après ses initiales.

Quel est le vrai nom de CeeDee Lamb?

Agneau cédérien

C’est peut-être la meilleure adaptation de la liste car il aurait été si facile d’être simplement “CD”

Quel est le vrai nom de Chris Godwin?

Rod Christopher Godwin

Godwin est l’un des nombreux gars de cette liste (et d’autres dans la ligue) qui portent leur deuxième prénom. Il ne devait pas avoir apprécié le potentiel de rimes de Rod Godwin.

Que signifie DJ Moore?

Denniston Moore Jr.

Moore est l’un des nombreux juniors de cette liste. Denniston ferait un grand nom pour un juge.

Quel est le vrai nom de Dak Prescott?

Rayne Dakota Prescott

«Dak» est un bon appel ici.

Quel est le vrai nom de Dede Westbrook?

Decrick Westbrook

Les Jaguars ont deux récepteurs avec des noms amusants commençant par «D», qui doit compter pour quelque chose.

Quel est le vrai nom de Deebo Samuel?

Tyshun Raequan Samuel

Le père de Samuel, Galen, a commencé à appeler son fils Deebo après avoir vu le film vendredi, dans lequel un personnage appelé Deebo est joué par Tiny Lister Jr.

Quel est le vrai nom de Deshaun Watson?

Derrick Deshaun Watson

Encore un autre joueur qui porte son deuxième prénom. Derrick Watson ressemble plus à un monteur de lignes.

À quoi sert DJ Chark?

Darrell Demont Chark Jr.

C’est intéressant. Chark pourrait passer par DD Chark Jr. s’il le voulait. Quoi qu’il en soit, son nom continuera à inviter les jeux de mots Shark / Chark Week et nous fera nous demander pourquoi il n’utilise pas de règles dans “DJ”.

Quel est le prénom complet de DK Metcalf?

DeKaylin Zecharius Metcalf

Maintenant, c’est un nom qui convient à l’un des récepteurs les plus impressionnants physiquement de la NFL. De plus, pas de règles.

Quel est le vrai prénom de Drew Lock?

Paul Andrew Lock

Un nom complet très biblique pour Lock ne conviendrait pas à un quart-arrière de la NFL.

Quel est le vrai nom de Duke Johnson?

Randy Johnson Jr.

Aucun rapport avec le lanceur gaucher as de longue date.

Quel est le nom complet d’Irv Smith Jr.?

Irvin Martin Smith Jr.

Des trucs assez standard ici, mais c’est un peu décevant que nous n’ayons pas obtenu de “IJ”

Quel est le vrai nom d’Ito Smith?

Romarius Smith

Football Reference cite Smith comme ayant le surnom de “juge” parce qu’il aurait ressemblé au juge d’OJ Simpson, Lance Ito, bébé. Jugez par vous-même.

Quel est le vrai nom de JD McKissic?

Joshua Dobbie McKissic

Il y avait un mystère légitime autour de cela pendant un certain temps, mais McKissic dit que c’est «Joshua Dobbie», donc je suppose que nous n’avons pas d’autre choix que de le croire.

Que signifie JJ Arcega-Whiteside?

José Joaquin Arcega-Whiteside

Le nom de famille avec trait d’union rend difficile pour Arcega-Whiteside d’utiliser son nom complet – JJ est un raccourcisseur utile ici.

Quel est le nom complet de Jack Doyle?

John Glenn Doyle

Le mouvement classique ici de passer par Jack quand le prénom est John … plus “John Glenn” était un peu déjà pris.

Quel est le prénom de Jason Witten?

Christopher Jason Witten

Witten a utilisé son deuxième prénom au cours d’une longue carrière dans la NFL – qui savait (ou se souciait) que son prénom était Christopher?

Quel est le nom complet de JK Dobbins?

J’Kaylin Dobbins

Personne ne voudrait jouer avec J’Kaylin Dobbins, mais JK n’est pas non plus une blague.

Quel est le nom complet de JuJu Smith-Schuster?

John Sherman Smith-Schuster

JuJu est bien plus excitant que John, c’est sûr.

Quel est le vrai nom de Julio Jones?

Quintorris Lopez Jones

Selon Sports Illustrated, Jones a reçu le surnom de Julio par sa mère au collège. Cette histoire dit que Jones est entré dans une piste de lycée sous son nom, Quintorris, pour éviter une partie de l’attention indésirable.

Quel est le vrai nom de Keke Coutee?

Key’vantanie Coutee

C’est un nom fantastique. Coutee fréquente Keke depuis au moins le lycée.

Quel est le nom complet de Kenny Stills?

Kenneth Lee Stills Jr.

Nous aurions pu avoir un autre “KJ” ici, mais Kenneth à Kenny est un bon choix, ne serait-ce que pour éviter “Quelle est la fréquence, Kenneth?” jeux de mots dans notre article Fantasy Team Names chaque année.

Que signifie KJ Hamler?

Kahlee Jacoby Hamler

Des choix solides tout autour, mais comme c’est le cas avec de nombreux joueurs sur cette liste … pourquoi pas d’initiales en «KJ»?

Quel est le vrai nom de Mecole Hardman?

Carey Mecole Hardman

Un autre intermédiaire ici.

Que signifie OJ Howard?

O’Terrius Jabari Howard

Incroyable.

Quel est le prénom de Raheem Mostert?

Dominique Raheem Mostert

Dominique et Raheem sont tous les deux des noms sympas – ne pouvait pas se tromper ici. Pourrait également changer de nom plus tard dans la vie en tant que DR Mostert.

Quel est le vrai nom de Riley Ridley?

Calvin Riley Ridley

Le frère de Riley, Calvin, s’appelle Calvin Orin Ridley. Les deux frères ont Calvin comme prénom, mais apparemment un seul peut porter ce nom.

Que représente TJ Hockenson?

Thomas James Hockenson

Un autre nom très biblique.

Que signifie TJ Yeldon?

Timothy Antonio Yeldon Jr.

Un autre junior!

Quel est le nom complet de TY Hilton?

Eugène Marquis Hilton

Le nom du père de Hilton est Tyrone, donc les gens se réfèrent à Hilton par les deux premières lettres du nom de son père. Il n’y a aucun moyen pour Hilton de se classer aussi haut dans les classements de fantasy que s’il passait par Eugene.

Quel est le nom complet de Tee Higgins?

Tamaurice Higgins

Tee est juste plus facile à dire, mais s’il passait simplement par “T.”, cela pourrait être plus intimidant.

Quel est le vrai nom de Trey Burton?

Lawrence Burton III

Le mouvement sous-estimé ici de passer par Trey si vous êtes “le troisième”.

Quel est le nom complet de Van Jefferson?

Vanchii Lashawn Jefferson Jr.

Maintenant, c’est le moyen idéal pour terminer la liste.