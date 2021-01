Les Minnesota Timberwolves a payé cher le manque d’expérience de l’équipe et l’absence de sa figure, le centre Karl Anthoy Towns (KAT), avec un défaite dans le dernier dixième de seconde face à l’Orlando Magic dans un match irrégulier dans lequel ils avaient un avantage de 20 points.

Dans un match plein de hauts et de bas, dans lequel le centre monténégrin du Magic, Nikola Vucevic, a été le meilleur buteur avec 28 points, la victoire a été décidée dans le dernier dixième de seconde avec un triple désespéré du meneur de l’Orlando, Cole Anthony.

Avec Hors-jeu pour Towns and Spanish guard Ricky RubioLe premier après avoir contracté le covid-19 et le second sur blessure, les Timberwolves ont perdu deux des trois joueurs les plus expérimentés de l’équipe. Rubio joue dans la NBA depuis 9 ans et KAT 5. Dans l’équipe du Minnesota, seul Ed David, 10 ans, a plus d’expérience.

À cela, il faut ajouter que Juancho Hernangómez, l’autre Espagnol des Wolves, avec quatre ans en NBA, est également absent. Et cette équipe de Ryan Saunders est pleine de très jeunes joueurs avec seulement un an ou deux à jouer dans la ligue. Saunders lui-même n’a que 34 ans.

Et le nouveau venu du personnel fait rapidement des ravages. Les Timberwolves, qui étaient beaucoup attendus cette saison après l’incorporation de Rubio, occupent le dernière place à la Conférence Ouest. Et sur les 11 derniers matchs, l’équipe du Minnesota en a perdu 10, dont mercredi contre le Magic.

De leur côté, ceux d’Orlando ne sont pas arrivés au Target Center de Minneapolis en état de grâce: ceux de Floride avaient perdu six matchs consécutifs et lundi ils ont été battus 81-94 contre les New York Nicks. Dans leur libération, les Magic ont également subi une série de pertes importantes en raison de blessures, comme Al-Farouq Aminu et Jonathan Isaac, qui les a affaiblis offensivement.

Mais malgré tous les problèmes, le Magic, qui comprend le centre monténégrin Nikola Vucevic, est classé neuvième de la Conférence Est.

Le jeu a commencé avec un Vucevic entonné à la fois à partir de la peinture et au-delà de la ligne à 3 points, mettant rapidement le Magic à l’avant et une avance confortable. En un peu plus de 4 minutes en début de match, Orlando a fait une différence en faveur de six points (11-17) grâce à la performance de Vucevic, qui a marqué 10 points et 2 rebonds.

Alors que ceux d’Orlando affrontaient le ring opposé avec discipline, l’attaque des Wolves était un chaos: dans les dernières mesures du premier quart-temps, les Minnesotaes ont perdu jusqu’à six rebonds offensifs sur le même jeu sans pouvoir marquer.

Les 12 premières minutes se sont terminées par un 21-25 pour le Magic et le sentiment que les Wolves accumuleraient une autre perte avant l’efficacité de Vucevic (12 points, 2 rebonds et 1 passe décisive) et du garde français Evan Fournier (7 points). Devant, Josh Okogie a été le plus titré des Wolves, avec 8 points et 2 rebonds, suivi par Anthony Edwards, avec 5 points.

Mais au deuxième quart, la magie d’Orlando s’est dissipée, en particulier des mains de Vucevic. Dans une période désastreuse, le Magic n’a marqué que 10 points, 20 de moins que les Wolves, a reçu une course de 27-3 et est allé au vestiaire la tête baissée avec 51-35 au tableau de bord.

A la reprise du jeu, les Timberwolves ont maintenu la même tendance avec laquelle ils s’étaient arrêtés. Les gardes D’Angelo Russell et Malik Beasley ont partagé la responsabilité et le leadership en attaque avec des triples et des paniers à deux points qui ont brisé la défense d’Orlando.

L’équipe de Ricky avait 20 points d’avance. Mais petit à petit, avec la résurgence de Vucevic et Fournier, ceux d’Orlando ont commencé à réduire la distance. À la fin de la troisième période, il a atteint 77 points pour les Wolves et 68 pour le Magic, grâce aux 11 buts que Vucevic a marqués pendant la période et le 10 pour Fournier.

Pendant une grande partie du quatrième quart-temps, les Wolves ont su gérer l’avance et garder leurs distances. Mais à une minute de la fin, le score était de 94-91. C’est à ce moment que l’inexpérience des Minnesotans a fait surface.

Deux tirs ratés de Russell et Beasley ont laissé le score à 96-94 à 16 secondes de la fin. Avec le ballon entre les mains du Magic, Gordon a raté un triple à sept secondes de la fin. Le rebond est allé à Jarred Vanderbilt, qui en a reçu un personnel.

L’attaquant a eu l’occasion de condamner le match avec deux lancers francs, mais échoué les deux et le rebond a été repris par le meneur de Magic Cole Anthony avec une seconde à faire avant le klaxon final. Le meneur a soulevé la balle rapidement et a frappé le pointeur à trois points au-dessus de la corne qui a condamné les loups à une autre défaite.