Brantley serait-il une bonne puce pour les Yankees? | Hannah Foslien / .

Les Yankees ont besoin de plus de frappes gauchers, et parmi les joueurs avec lesquels ils ont été en contact: Michael Brantley, quatre fois All-Star. Mais il semble possible qu’il soit un Plan B pour DJ LeMahieu; difficile d’imaginer que les Yankees signeraient LeMahieu et Brantley.

– Buster Olney (@Buster_ESPN) 3 décembre 2020