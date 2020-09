Vendredi, les équipes de la MLB de New York ont ​​honoré la mémoire des personnes qui ont péri lors de l’un des jours les plus sombres de l’histoire de la ville. Et, enfin, ils ont reçu la bénédiction de la MLB pour le faire pendant les matchs plutôt que juste avant eux.

Le personnel en uniforme des Yankees et des Mets, comme il est d’usage, portait des casquettes spéciales pour reconnaître les premiers intervenants qui ont travaillé pour sauver ou récupérer les victimes des attaques terroristes sur les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001. Plus de 400 secouristes ont été tués comme les structures de 110 étages sont tombées au sol. Beaucoup d’autres sont décédés depuis lors de maladies causées par le travail à Ground Zero.

SN ARCHIVES: Réflexion sur le 11 septembre et “ la plus sombre des semaines ”

Le lanceur des Yankees, Gerrit Cole, portait un chapeau du NYPD alors qu’il éliminait les Orioles lors du premier match d’un double au Yankee Stadium. Il a dit entre les matchs qu’il porterait un chapeau FDNY pour le deuxième match.

«Nous rendons hommage aux personnes qui sont décédées ce jour-là et nous rendons hommage aux personnes qui ont travaillé pour sauver des vies … le NYPD et le FDNY», a-t-il déclaré. “C’est une journée très sombre, mais j’espère que nous avons pu apporter de la joie aux gens qui vivent une journée difficile aujourd’hui à New York.”

“C’est une journée très sombre, mais j’espère que nous avons pu donner de la joie aux gens qui vivent une journée difficile aujourd’hui à New York” Gerrit Cole parle du pitching le 11 septembre pic.twitter.com/1qEl0yVJsA – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 11 septembre 2020

Le personnel des Mets portait des casquettes similaires pour leur match à Buffalo contre les Blue Jays pour reconnaître le NYPD, le FDNY, la police de l’autorité portuaire, le département de l’assainissement et les EMT. Selon Newsday et le New York Post, l’équipe et l’Association des joueurs ont demandé à la MLB de céder à sa politique d’interdiction des casquettes non uniformes, et le baseball a accordé la demande.

Les équipes de New York ont ​​été forcées de revenir à leurs casquettes régulières pour les matchs du 11 septembre après avoir porté des casquettes hommage avant le premier lancer. Les Mets ont porté les casquettes dans les matchs, contre la volonté de la MLB, en 2001 et les ont portées à nouveau dans les matchs (par Newsday) en 2005 et 2007.

L’année dernière, le joueur de premier but Pete Alonso a conçu une solution de contournement: des crampons personnalisés pour toute l’équipe, que tout le monde a accepté de porter.

“Finalement, ils n’ont pas eu le choix”, a déclaré Alonso aux journalistes, par Newsday, faisant référence à la MLB.

Cole avait 11 ans et Alonso 6 ans lorsque les tours se sont effondrées.

La MLB sera obligée de faire un autre appel sur les casquettes l’année prochaine lorsque les Yankees et les Mets s’affronteront à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre.

“Je pense que nous aurions dû porter ces chapeaux à chaque fois”, a déclaré Alonso. “Mais j’espère que chaque année, ce jour-là, nous pourrons porter ces chapeaux.”