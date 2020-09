NEW YORK (AP) Yankees plus proche Aroldis Chapman a lancé une balle rapide de 101 mph près de la tête du frappeur de pincement Michael Brosseau tout en clôturant son premier arrêt de la saison, ce qui a incité les bancs à se vider après que New York a mis fin à une séquence de six défaites contre le Tampa Bay Rays avec une victoire de 5-3 mardi soir.

Le premier lancer de Chapman à Brosseau avec deux retraits en neuvième manche a sifflé la tête de Brosseau, et les arbitres se sont rencontrés avant d’envoyer des avertissements aux deux bancs au milieu d’une rivalité naissante dominée cette saison par Tampa Bay. Les Rays ont une fiche de 7-2 contre les Yankees et mènent la deuxième place de New York par 3 1/2 matchs.

Chapman a frappé Brosseau pour y mettre fin, et Brosseau a commencé à marcher vers la pirogue visiteuse avant de se retourner pour échanger des mots avec quelqu’un sur les Yankees. Les abris et les bancs se sont vidés et les joueurs se sont rassemblés près du marbre, mais ils ont surtout gardé leurs distances avant de se disperser dans leurs clubs respectifs.

Le partant des Yankees, Masahiro Tanaka, a frappé Joey Wendle avec un lancer dans la première manche, ce que le manager des Rays, Kevin Cash, croyait intentionnel.

«C’est absolument ridicule, a dit Cash. «Il a été mal géré par les Yankees. Certainement le lanceur sur le monticule. Il a été mal géré par les arbitres.

«Quelqu’un doit rendre des comptes. La dernière chose que je dirai à ce sujet, c’est que j’ai une sacrée écurie pleine de gars qui lancent 98 mph. Période.”

Informé de la menace de Cash, le manager des Yankees, Aaron Boone, a déclaré que c’était “ un commentaire assez effrayant. Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Mais je ne vais pas y entrer pour le moment. ”

Les équipes ont été averties de ne pas quitter les bancs cette saison dans le cadre des protocoles de coronavirus de la ligue. Les joueurs des deux côtés semblaient exhorter les autres à se désescalader.

Chapman a commencé la saison sur la liste des blessés COVID-19. Il avait été 0 pour 1 dans les chances d’arrêt cette saison.

DJ LeMahieu a réussi deux circuits, et Gio Urshela a réussi un circuit décisif de trois points dans la Little League en sixième manche alors que New York battait les Rays au Yankee Stadium pour la première fois cette saison.

Masahiro Tanaka (1-1) a lancé six manches de ballon à deux points lors de sa plus longue sortie de la saison. Cinq jours après avoir été retiré en cinquième manche après 66 lancers à Atlanta, il a accordé deux points et trois coups sûrs et a retiré sept frappeurs, un sommet de la saison.

Les Yankees ont monté un rallye contre Ryan Thompson (1-2) en sixième pour briser un match nul 2-2. Ils ont pris une avance de 5-2 quand Urshela a frappé un paquebot qui coulait au champ central pour un doublé de deux points, puis a marqué grâce à une défense de mauvaise qualité des Rays.

Le voltigeur central Kevin Kiemaier a tenté de faire un plongeon, mais le ballon est passé par lui et sur la piste d’avertissement, permettant à Luke Voit et Clint Frazier de marquer. Urshela a pris la troisième place au relais et a marqué lorsque l’arrêt-court Willy Adames a renversé le receveur Michael Perez pour une erreur.

Urshela a glissé la tête la première, et sa main droite a touché la plaque avant que Perez ne puisse appliquer l’étiquette du lancer de Thompson. L’appel s’est tenu après que les rayons aient été contestés.

Le succès d’Urshela a aidé les Yankees à gagner pour la quatrième fois en cinq matchs après une séquence de sept défaites consécutives qui a été leur plus longue depuis juin 2017.

Zack Britton a lancé un huitième sans coup sûr à son retour d’une blessure aux ischio-jambiers.

Les Rays ont perdu leur séquence de six victoires consécutives et ont également perdu pour la troisième fois seulement lors de leurs 16 derniers matchs.

Kiermaier a réussi un circuit de deux points dans le cinquième au large de Tanaka, atteignant le deuxième pont dans le champ droit sur un curseur de 0-2. Willy Adames a frappé un tir en solo au septième de Jonathan Loaisiga.

LeMahieu a frappé son 11e circuit de tête en carrière deux lancers, envoyant un changement de 0-1 juste au-dessus de la clôture du champ gauche contre Trevor Richards. Il a de nouveau réussi un circuit avec un retrait dans le troisième, frappant une balle rapide 1-1 juste au-dessus du mur droit du terrain.

C’était le quatrième match multihomer en carrière de LeMahieu et le 71e match multihit depuis le début de la saison dernière, le plus grand nombre de l’AL.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rayons: SI Yandy Diaz (tendu aux ischio-jambiers droit) a été placé sur la liste des blessés, et Cash ne pense pas qu’ils connaîtront la gravité de la blessure pendant une semaine supplémentaire. … RHP Nick Anderson (avant-bras) doit lancer environ 20 lancers dans un match simulé mercredi. … Le LHP Ryan Yarbrough (aine) a joué à 120 pieds et lancera à 150 pieds mercredi. … RHP Oliver Drake (biceps) a lancé 15 lancers dans une session de bullpen et relancera jeudi.

YANKEES: Le SS Gleyber Torres (quadriceps gauche / ischio-jambiers tendu) pourrait commencer à avoir des at-bats sur le site d’entraînement alternatif à Scranton / Wilkes-Barre dans les prochains jours ou deux. … Britton et C Kyle Higashioka ont été désactivés de la liste des blessés. … SI Jordy Mercer a été désigné pour une affectation. … RHP Miguel Yajure a été opté pour le site alternatif. Il a lancé trois manches sans but ses débuts dans les ligues majeures lundi.

SUIVANT: RHP Charlie Morton (1-1, 5,40 ERA) reviendra après avoir disparu plus de trois semaines avec une inflammation de l’épaule droite. Cash a déclaré qu’il pensait que Morton serait limité à 40-50 emplacements. Le LHP Jordan Montgomery (2-1, 4.44) part pour les Yankees.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports