Les joueurs de Ziganda contrôlaient totalement le match dès la première minute car l’entraîneur de Tenerife le voulait après être resté avec un joueur de moins. C’était sa stratégie: se verrouiller et chercher ses opportunités dans les contre-attaques et surtout sur les coups de pied arrêtés. Après le but de Bermejo, les bleus ont fait de bonnes combinaisons jusqu’à atteindre la zone opposée, mais ils y sont restés, sans créer trop de danger. Parce que? Eh bien, par manque d’intensité, par mauvaise humeur peut-être, pour se contenter d’avoir le ballon et de s’en réjouir. À la fin, ils ont oublié le tiqui-taca et sont allés directement au but de Dani Hernández.

Heureusement, l’Argentin Blanco Leschuk a joué hier soir à Oviedo et non son remplaçant habituel. Non seulement il a obtenu les deux premiers buts des Asturiens, mais il a également donné la passe pour le quatrième, celui de la tranquillité, celui de Borja Sánchez, et a fourni le troisième. Mais c’est aussi le phare, la référence claire du blues en attaque. Sans lui, ses compagnons restent orphelins dans la zone opposée.

Et heureusement, Rodri a remplacé Obeng. Son départ était providentiel. Il a fait plus quand il a quitté le terrain que celui qui a été remplacé pendant tout le temps où il y était. Et il a fait plus car le premier ballon qu’il a touché s’est retrouvé dans le filet du but de la visite après une belle tête, après un excellent centre de Nieto et un mouvement habile de Leschuk, qui a emmené les deux centraux de Tenerife avec lui.

Mais le jeu en valait également la peine car il est revenu pour laisser des éclairs imaginatifs de Borja Sánchez. Certes, le plus frappant, son objectif. Mais certaines de ses interventions d’hier valent la peine d’être encadrées. Surtout dans la région de Tenerife, dans laquelle, avec sa touche subtile, il a littéralement laissé son marqueur assis. Et une seconde, l’extraordinaire passe à Mossa, dont le centre était finalement visé par un but de Leschuk; son deuxième but. Il y avait plus de détails sur la classe de Borja Sánchez, qui hier oui, hier il s’est battu jusqu’à l’épuisement.

Oviedo s’est insatisfait du but. Il lui suffit maintenant de retrouver sa solidité défensive.