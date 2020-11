Espagne contestera le prochain Eurobasket qui se déroulera en Allemagne, en République tchèque, en Géorgie et en Italie en 2022. Après avoir succombé à Israël samedi dernier dans un match cruellement tracé, ceux de Scariolo ils étaient tenus de gagner Roumanie pour éviter d’avoir des ennuis et battre l’équipe roumaine dans le duel dans la bulle de Valence.

Et c’est que ce lundi devait gagner ou gagner pour Espagne. La défaite contre Israël est partie Espagne à la troisième place du groupe A avec un record d’une victoire et deux défaites et a donc été contraint de battre la faible Roumanie dans un match qui était une finale. Et ils ont fini par gagner et aussi clairement s’installer à la troisième place du groupe (à égalité avec les victoires avec la Pologne) et se qualifier pour l’Eurobasket à deux jours de la fin pour jouer contre la Pologne et Israël.

Fête d’Espagne

L’Espagne ne doit pas échouer et n’a pas échoué. L’équipe de Scariolo a fait une impression remarquable dans les deux premiers quarts du match contre Israël. Et il l’a montré au premier quart-temps où il est allé avec +15 au tableau de bord grâce à l’excellente performance de Quino Colom et d’une Brizuela qui n’a marqué ni plus ni moins de 10 points dans les dix premières minutes. L’Espagne volait et le match était sur la bonne voie. Cela ne pouvait pas se reproduire à propos d’Israël. Et les bons sentiments se sont confirmés avant la pause, où l’Espagne est arrivée avec une différence de 24 points (45-21). Le jeu a été condamné et les joueurs aiment Tyson Perez, Guerrero, Francis Alonso, Barreiro ou Arteaga brillaient sur le parquet de la Fonteta de Valencia.

Après avoir traversé les vestiaires, comme cela s’est produit contre Israël, l’Espagne a commencé froid et a terminé le troisième quart-temps avec un 13-12 qui, bien que la victoire soit pratiquement dans la poche, annonçait les fantômes de samedi dernier. La discussion de Scariolo avant les dix dernières minutes a été la clé pour mettre un énorme 36-8 sur le tableau de bord pour terminer le match avec un 94-41 clair sur le tableau de bord et obtenir un billet pour le prochain Eurobasket qui se jouera en 2022. Jonathan Barreiro Avec un PIR de 17 grâce à 11 points et 11 rebonds, il était la grande star de l’Espagne à Valence. Dario Bruzuela il a été le meilleur buteur de l’équipe nationale avec 17 points et a également brillé Tyson Perez avec 12 points.

Après le revers mental provoqué par la défaite contre Israël, l’Espagne a récupéré avec du vétéran malgré sa jeunesse et plusieurs débutants ont montré qu’une génération préparée s’apprête à honorer l’avenir du champion du monde. Désormais, ils auront l’opportunité de continuer à gagner leur place lors des deux derniers matchs qu’ils joueront contre la Pologne ou Israël. Avec le passage au prochain Eurobasket sécurisé, tout peut maintenant être vu sous un angle différent.

ESPAGNE: Díaz (3), Brizuela (17), Beirán (6), Pérez (12) et Guerrero (2) – les cinq de départ -; Colom (11), Barreiro (11), López-Aróstegui (9), Alonso (10), Rabaseda (3), Llovet (2) et Arteaga (8).

ROUMANIE: Watson (3), Virna (2), Maciuca (-), Cate (1) et Popa (5) – quintette de départ – Tohatan (13), Fometescu (-), Dragoste (5), Girbea (-), Grasu ( 4), Baciu (-) et Uta (8).

-PARTIAL: 27-12, 18-9, 13-12 et 36-8.

– ARBITRES: Vojinovic, Sljivic et Zupancic. Sans éliminé.

– PAVILLON: La Fonteta.