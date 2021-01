Espagne vous connaissez déjà vos rivaux lors de la phase de groupes du Coupe ATP 2021, tournoi qui servira de prélude à l’Open d’Australie et se jouera du 1er au 5 février. L’équipe espagnole, composée de Rafa Nadal, Roberto Bautista, Marcel Granollers et Pablo Carreño, partagera le groupe B avec la Grèce et l’Australie.

Au petit matin espagnol de ce vendredi, le tirage au sort de la boîte du Coupe ATP 2021, à Melbourne. La chance a permis à l’Espagne de faire partie du groupe B, avec l’Australie et la Grèce, des équipes qui seront mesurées lors de la phase de groupes du tournoi national ATP qui connaît sa deuxième édition. Ils doivent passer les tours de qualification car seul le premier du groupe passe en demi-finale.

L’Espagne participera à l’ATP Cup 2021 avec Rafael Nadal en tant que numéro un de l’équipe et Roberto Bautista. Dans l’équipe est aussi Marcel Granollers pour les matchs en double – chaque match nul se compose de trois matchs: deux simples et un double-, Pablo Carreño, réserve. L’équipe sera dirigée par Pepe Vendrell, l’entraîneur régulier de Bautista.

La phase de groupes de la Coupe ATP aura lieu du 1er au 3 février. Les matches se joueront tous à Melbourne et en deux équipes: le premier de 12 heures du soir et l’autre de 7h30 du matin en Espagne, en raison du décalage horaire avec l’Australie.

Les groupes de l’ATP Cup 2021

Espagne, qui sera en concurrence avec Grèce et Australie pendant la phase de groupes du Coupe ATP 2021, aura pour rival plus compliqué Stefanos Tsitsipas dans l’équipe hellénique. L’équipe australienne hôte est représentée par Alex De Miñaur et John Millmann.

La Serbie, championne en titre, a eu un match nul un peu plus difficile. L’équipe dirigée par Novak Djokovic il fait partie du groupe A, avec l’Allemagne et le Canada. Le groupe C est composé de l’Autriche, de l’Italie et de la France, et enfin du groupe D, composé de la Russie, de l’Argentine et du Japon.

Les meilleurs du monde sont prêts 💪 C’est du tennis. Cela signifie le monde. #ATPCup pic.twitter.com/sIQlERcW3z – ATPCup (@ATPCup) 22 janvier 2021

Groupe A: Serbie, Allemagne et Canada

Groupe B: Espagne, Grèce et Australie

Groupe C: Autriche, Italie et France

Groupe D: Russie, Argentine et Japon