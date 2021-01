L’équipe espagnole masculine de handball s’est qualifiée pour le “ tour principal ” du championnat du monde qui se joue en Egypte après a battu la Tunisie ce mardi sans problèmes excessifs par 36-30, ce qui lui permet de passer avec trois points à la phase suivante où il se battra pour l’un des deux billets pour être en quarts de finale.

Après les souffrances contre le Brésil et la Pologne, Cette fois, le double champion d’Europe a signé un match solide pour remporter une victoire confortable contre un adversaire qui n’a pas fini de s’inquiéter, soutenu avant tout dans le grand match de Gonzalo Pérez de Vargas.

Le gardien du FC Barcelone était un «mur» avec 18 arrêts et ses coéquipiers ont répondu par un bon match en attaque, où ils étaient menés par l’ailier Ángel Fernández, auteur de 10 buts. La victoire semblait quasi obligatoire, mais elle donne un renfort à l’Espagne pour affronter, à partir de ce jeudi, une deuxième phase où aura comme rivaux l’Allemagne, la Hongrie et l’Uruguay cherche à obtenir l’un des deux billets d’accès aux quarts de finale.

L’équipe nationale n’a rencontré que des difficultés au début pour décoller sur le tableau de bord. La Tunisie, à laquelle seule la victoire valait, Il a confié ses options à Darmoul et Sanai, et le premier (4 buts à la mi-temps) a été celui qui a fait le plus de dégâts à la défense de Jordi Ribera et celui qui a le mieux réussi à vaincre un Pérez de Vargas déjà inspiré avec ses actions en tête-à-tête.

Le gardien de La Mancha a effectué une dizaine d’arrêts, mais le tableau de bord, après avoir raté quelques contre-attaques, il n’a commencé à s’ouvrir pour le champion d’Europe qu’à la minute 18 quand, après deux buts consécutifs d’Ángel Fernández (7 à la mi-temps), il était de 11-8.

Cependant donner à Darmoul et Sanai une pause forcée, l’équipe nord-africaine a tenté de résister pour ne pas laisser la différence augmenter. Les exclusions espagnoles l’ont quelque peu aidé, mais l’attaque des “ Hispaniques ” a également retrouvé Rubén Marchán, qui a confirmé qu’aujourd’hui il avait frappé les actions du six mètres et que l’Espagne a conservé les trois buts de location à la mi-temps (17-14).

Fausse réaction

Il était temps de voir si le double champion du monde avait appris la leçon des duels contre le Brésil et la Pologne. Pérez de Vargas et Ángel Fernández ont gardé leur bon après-midi, aidé par l’apparition du lancement extérieur d’Alex Dujshebaev, et l’équipe nationale s’est échappée par cinq buts (22-17).

À ce moment-là, l’ombre des deux précédentes rencontres est réapparue au New Capital Sports Hall lorsque la Tunisie a réussi deux buts (25-23), mais L’Espagne a su récupérer rapidement (28-23), grâce aussi aux erreurs, certaines innocentes, de son rival.

Ce coup a été accusé par l’équipe africaine, qui n’a pas su se montrer patiente et a continué à se hâter excessivement dans ses actions offensives. L’attaque hispanique a maintenu son efficacité et Dani Dujshebaev était en charge de conduire le propriétaire à une fin enfin placide

Fiche technique

Résultat: Espagne 36-30 Tunisie (17-14, à la mi-temps).

Espagne: Pérez de Vargas (P); Entrerríos (2), Sarmiento (-), Maqueda (2), A.Dujshebaev (3), Cañellas (-), Morros (1), D.Dujshebaev (4), Solé (2, 1 de plume), Gómez ( 2), Fernández (10), Ariño (-), Figueras (3), Guardiola (2) et Marchán (5).

Tunisie: Harbaoui (P), Maggaiz (P), Haj Youssef (-), Sanai (3), Maaref (3), Rzig (3, 1 stylo), Soussi (-), Toumi (5), Jbeli (-) , Jaballah (5), Darmoul (8), Zaied (2), Ben Abdallah (1) et Margheli (-).

–Partiel: 3-3, 6-6, 8-8, 12-10, 13-11, 17-14 – repos – 19-16, 24-19, 28-23, 30-25, 34-27 et 36 -30.

–Arbitres: Mads Hansen et Jesper Madsen (DIN). Deux minutes ont été exclues pour Morros (2), A.Dujshebaev, Ariño et Maqueda, pour l’Espagne, et Zaied, Jaballah et Soussi, pour la Tunisie.

–Pavillon: Nouvelle salle des sports de la capitale.