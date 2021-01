La Équipe espagnole de handball masculin Le tour principal de la monde qui est disputé en Egypte avec une victoire remarquable par 32-28 contre l’Allemagne Cela lui permet de remettre sa passe en quart de finale sur la bonne voie après un duel où il a réussi à réagir alors que les choses n’allaient pas à la réaction de son rival.

L’actuel double champion d’Europe a sûrement signé son meilleur match du championnat, avec une très bonne première mi-temps (16-13) au niveau offensif et avec les actions de gardien de but de Rodrigo Corrales, mais après la pause, les choses ont changé et l’Espagne était en panne et en difficulté.

Mais là, la combinaison de Jordi Ribera a montré la raison de ses succès les plus récents. Il a augmenté l’intensité de sa défense, Gonzalo Pérez de Vargas est apparu et en attaque, la direction de Raúl Entrerríos a été la clé de signer une démolition 9-1 partielle vital pour réussir un triomphe qui laisse les Hispaniques aux portes des croix.

L’équipe espagnole a commencé très fermement et étonnamment avec une défense 5-1, ce qui a fonctionné pour eux, bien que quand ce ne soit pas le cas, ils ont trouvé un grand Rodrigo Corrales. Le gardien galicien a dressé un “ mur ” aux joueurs allemands dans une belle première mi-temps dominée par le double champion d’Europe qui a joué avec une grande intelligence et avec une belle contribution d’un premier rang (9 buts) qui n’était pas encore apparu en forme de but. le tout dans le championnat.

Après quelques problèmes pour tenir les actions d’un contre l’un de ses rivaux, les premières interventions du but espagnol ont permis aux Hispaniques de prendre l’initiative sur le tableau de bord et de s’installer progressivement en défense, ce qui lui a également fait courir avec aisance pour menacer avec échappement (9-6, min 15).

L’Allemagne, fidèle à son caractère compétitif, n’a pas accusé le coup et a cherché à se refaire, bien que leur défense n’ait pas réussi à arrêter l’attaque espagnole, beaucoup plus variée et avec presque tous leurs lanceurs extérieurs contribuant. Malgré les tentatives de Wolff pour contrer un Corrales qui n’a pas réduit son efficacité, un but de Figueras a permis à l’Espagne de prendre quatre (13-9, min.25). Le but et Cañellas ont arrêté toute menace de retour rival et à la mi-temps, la domination du double champion du monde était maintenue (16-13).

Mais l’Allemagne a encore une fois prouvé son caractère. Il a raidi sa défense et Bitter est devenu «géant» dans le but, tandis que Hafner a bien géré l’attaque et que Kastening a fait des dégâts dès la fin. Le résultat a été que le jeu n’a pas seulement été égalisé mais a pour la première fois pris la couleur d’Alfred Gislason.

La championne d’Europe est restée coincée et a raté sa défense pour arrêter un adversaire dans ses meilleures minutes et le lancer. Le tableau de bord s’est retourné et malgré un temps mort de Jordi Ribera, les alarmes ont commencé à sonner avec un désavantage de trois buts (22-25).

Cependant, l’Espagne avait le mérite de ne pas devenir nerveuse et a retrouvé son intensité défensive. Deux bonnes actions derrière, l’irruption de Pérez de Vargas avec une grande variété d’arrêts et celle de Raúl Entrerríos en attaque (3 buts) a changé le scénario. L’équipe nationale a égalé et mettre une marche de plus au parti que l’Allemagne ne pouvait pas suivre, qui a concédé un partiel 9-1 qui l’a laissé sur les cordes (31-26). Même ainsi, il n’a pas abandonné et a eu une attaque avec 31-28 pour resserrer les choses, mais Pérez de Vargas lui a fermé la porte et a permis aux Hispaniques de savourer leur meilleure victoire du rendez-vous.

31 – Espagne: Corrales (P), Pérez de Vargas (P); Entrerríos (4), Sarmiento (2), Maqueda (2), A.Dujshebaev (5), Cañellas (2), Morros (-), D.Dujshebaev (3), Solé (5, 3 de plume), Gómez ( 1), Fernández (6), Ariño (-), Figueras (2), Guardiola (-) et Marchán (-).

28 – Allemagne: Wolff (P), amer (P); Gensheimer (3), Golla (4), Knorr (1), Firnhaber (-), Weber (2), Haefner (6), Schiller (3 stylos), Kuhn (-), Bohm (-), Preuss (- ), Kastening (7), Schmidt (-) et Drux (2).

Partiels toutes les 5 minutes: 1-1, 5-4, 9-6, 11-9, 13-10, 16-13-break-18-17, 20-22, 23-25, 27-25, 30-26 et 32-28.

Arbitres: M.Gubica et B.Milosevic (CRO). Ils ont exclu D.Dujshebaev, Ariño et Morros, pour l’Espagne, et Bohm et Drux, pour l’Allemagne. Firnhaber a été expulsé pour trois exclusions,

Pavillon: Nouvelle salle des sports de la capitale.