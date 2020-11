L’Espagne commencera ce samedi avant Suisse la série de deux jeux clés de la Ligue des Nations dans lequel l’entraîneur Luis Enrique Martinez Je pourrais faire un bond en avant sur le banc séléction espagnole, qui attend le premier succès de l’entraîneur asturien avec un billet pour la phase finale du tournoi.

Jusqu’au moment, La carrière de Luis Enrique avec l’Espagne n’a pas eu toute la continuité souhaitée pour pouvoir évaluer son évolution. En 2018, lorsqu’il a accédé au poste pour la première fois, il a mené l’Espagne lors de la précédente édition de la Ligue des Nations et a terminé à la deuxième place du groupe A sans option pour se battre pour le titre.

Plus tard, un problème personnel l’a séparé de la phase de qualification pour l’Eurocup (il a à peine réussi le premier match contre la Norvège) et, scellant la passe de l’Espagne avec Robert Moreno devant, Luis Enrique, à son retour, n’a pas pu mener la «Roja» dans le tournoi continental à cause du coronavirus.

Sa deuxième étape a commencé là où il a commencé sa carrière avec l’Espagne, à la Société des Nations. Maintenant, en seulement trois jours, Luis Enrique et son équipe Vous aurez la possibilité de clôturer la première phase avec un leadership prestigieux.

Pour le moment, l’Espagne, après quatre matchs, mène le groupe 4 avec sept points après un match nul contre l’Allemagne (1-1), une victoire et une défaite contre l’Ukraine (4-0 et 1-0) et une défaite contre la Suisse (1-0). Avec un point d’avance sur les Allemands et les Ukrainiens, le duel contre la Suisse, prélude à celui qu’ils auront à disputer contre l’Allemagne, marquera le destin final de l’Espagne dans la Société des Nations.

Le tableau de Luis Enrique arrivera au rendez-vous après signer un match nul en amical contre les Pays-Bas (1-1) à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam. Avec une majorité de joueurs qui seront probablement remplaçants contre la Suisse, l’Espagne s’est acquittée d’un affrontement dans lequel le pire a été pris par l’arrière gauche José Luis Gayà, qui a subi un violent coup à la tête de Hans Hateboer qui a forcé le joueur à être convoqué. de Getafe Marc Cucurella.

Bien que Gayà évolue favorablement et ait même travaillé avec le reste de ses coéquipiers de manière fluide, il abandonnera son poste pour Sergio Reguilón, qui sera le propriétaire du côté gauche de l’arrière. Le reste de la formation subira également une dégringolade et des noms qui ont bouclé une belle rencontre comme le gardien Unai Simón, sauvé de la surprise, ils verront le crash depuis le banc.

Donc juste Alvaro Morata pourrait se répéter dans onze heures, bien que Ferran Torres appuyez fort et pourrait mettre la Juventus en avant sur le banc. D’autres noms tels que David De Gea, Sergio Ramos, Sergio Busquets ou Mikel Oyarzabal apparaîtront dans l’actualité concernant l’affrontement contre les Pays-Bas. Avec eux, Luis Enrique espère toucher le bouton du succès.

Devant vous, vous trouverez une équipe qui ne veut pas perdre la catégorie et finir en Ligue B.La Suisse accumule à peine deux points grâce à ses nuls contre l’Allemagne (1-1 et 3-3) et les joueurs de Vladimir Petkovic sont prévenus du conséquences pour votre équipe en cas de relégation.

L’impact serait économique et sportif. Premièrement, l’attractivité de la compétition pour les supporters suisses serait diminuée par une baisse du niveau des équipes nationales. En outre, la Fédération Suisse de Football remarquerait les conséquences. Les bonus sont moindres: au lieu de 2,5 millions de bonus d’entrée, les équipes de la Ligue B en reçoivent 1,5. Ils reçoivent également moins de montants de finition en première position d’un groupe (1,5 million de fois 2,25).

Et, une diminution affecterait également le tour de qualification de la Coupe du monde Qatar 2022. Le tirage au sort et l’emplacement des meilleurs tambours dépendront du classement mondial de chaque équipe que la FIFA publiera le 26 novembre. Les dix meilleures équipes d’Europe seront placées dans le pot 1. La partie suisse est actuellement onzième et doit gagner ses deux matchs pour progresser.

Ces arguments suffisent à l’équipe de Petkovic, qui ne peut pas entrer dans la lutte pour la victoire, pour tenter de gagner contre l’Espagne. Et, pour l’instant, son match de préparation ne s’est pas bien passé après une chute en amical contre la Belgique (2-1) au cours de laquelle l’entraîneur bosniaque a pu faire absenter Manuel Akanji et Renato Steffen en raison d’un coronavirus lors de l’appel précédent. Seuls les blessés Denis Zakaria et Kevin Mbabu n’ont pu être rappelés par leur entraîneur, qui a ses meilleurs hommes.

La Le line-up contre l’Espagne subira quelques changements par rapport à celui qui a chuté contre la Belgique. Des joueurs comme le gardien Yann Sommer ou Xherdan Shaqiri, Nico Elveldi, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer et Haris Seferovic, pourraient faire leur apparition dans les onze de Petkovic pour tenter d’aigrir l’Espagne leur cinquième match en Ligue des Nations.

Alignements probables:

Suisse: Sommer; Widmer, Elveldi, Schar, Rodríguez; Zuber, Xhaka, Freuler, Shaqiri; Gavranovic et Seferovic.

Espagne: De Gea; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Busquets, Mikel Merino, Fabián; Traoré, Oyarzabal et Morata ou Ferrán Torres.

Arbitre: William Collum (Ecosse).

Stade: St. Jakob-Park.

Heure: 20h45 (-1 GMT).