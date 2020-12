Mikel Merino tente une passe lors de la Ligue des Nations Suisse-Espagne. EP

La L’équipe espagnole de football débutera à domicile contre la Grèce pour entrer dans la phase de qualification pour la Coupe du monde du Qatar en 2022 et tfinira également à domicile contre la Suède, son principal rival théorique pour le ticket direct au sein du groupe B.

La première contre l’équipe hellénique aura lieu le jeudi 25 mars, dans une première «fenêtre» de trois matchs qui amènera les hommes de Luis Enrique Martínez en Géorgie (28) pour finir par recevoir le Kosovo (31).

Par la suite, il n’y aura plus de matches de ce classement jusqu’en septembre avec des visites en Suède et au Kosovo, et un match à domicile contre la Géorgie, alors qu’en octobre, ils ne joueront pas et en novembre ils se déplaceront en Grèce et clôtureront à 14 contre les Suédois. .

Calendrier

ESPAGNE – Grèce 25 mars.

Géorgie – ESPAGNE 28 mars.

ESPAGNE – Kosovo 31 mars.

Suède – ESPAGNE 2 septembre.

ESPAGNE – Géorgie 5 septembre.

Kosovo – ESPAGNE 8 septembre.

Grèce – ESPAGNE 11 novembre.

ESPAGNE – Suède 14 novembre.