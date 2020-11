Sommer sauve le premier penalty de Ramos. | Efe

Un but de Gerard Moreno sur la corne a atténué le manque de punch de l’Espagne et a servi l’équipe de Luis Enrique pour ajouter un match nul 1-1 contre la Suisse dans un match dans lequel Sergio Ramos a raté deux pénalités en seconde période.

Le point à St. Jakob-Park n’était pas suffisant pour maintenir le leadership du groupe 4 de la Ligue des Nations. L’Allemagne n’a pas échoué face à l’Ukraine et l’Espagne devra battre mardi l’équipe allemande à Séville si elle veut continuer à se battre pour le titre.

Le but décisif de Moreno est venu à la dernière minute, bien que la réaction puisse venir avant, avec Ramos comme protagoniste, il a lui-même causé un penalty après avoir terminé un corner sur le bras de Ricardo Rodríguez et a raté le tir. L’Espagne a continué d’essayer mais sans idées. Il n’y a eu qu’un moment d’inspiration dans une passe de Koke à Morata qui s’est terminée à nouveau par un penalty et Elvedi a expulsé. Ramos a répété et a de nouveau rencontré Sammer.

Son ton faible et faible, dans une sorte de tentative à la Panenka qui n’en avait pas l’air, a presque scellé le sort de l’équipe espagnole. Ils l’ont arrangé entre Reguilón et Gerard Moreno, le dernier à partir jouer à l’enlèvement. À 89 minutes, un entracte du côté gauche de Tottenham s’est retrouvé dans le filet après un tir de l’attaquant de Villarreal qui a mis fin au manque de punch de l’Espagne et a rendu justice au tableau de bord. Maintenant, l’Allemagne attend à La Cartuja.