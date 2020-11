L’Espagne-Allemagne d’aujourd’hui au stade La Cartuja de Séville, lors de la sixième et dernière journée du groupe 4 de la Ligue des Nations, est devenue une véritable finale, comme le mentionnent les deux équipes qui peuvent accéder à la première place. du groupe et avec lui au seul endroit qui donne le droit de jouer la phase finale du tournoi.

L’équipe teutonique a fait ses devoirs samedi dernier en battant l’Ukraine 3-1 avec un doublé de Timo Werner et un but de Leroy Sané et mène désormais le groupe avec neuf points, un de plus que l’équipe espagnole, qui n’a pas dépassé le nul en Bâle contre la Suisse (1-1).

Les hommes de Joachim Löw valent un match nul à Séville et ceux de Luis Enrique sont voués à la victoire, mais dans tous les cas les deux formations dépendent de leur résultat et non de tiers pour être parmi les quatre choisis pour la phase finale. Luis Enrique n’a pas atteint l’objectif d’entrer dans cette phase dans la première édition de la Société des Nations et maintenant il espère y parvenir dans la deuxième tentative avec une équipe plongée dans un changement de génération,

L’Espagne vient après avoir fait match nul dans cette phase contre l’Allemagne (1-1) au premier tour, gagnant et perdant avec l’Ukraine (4-0 et 1-0) et gagnant et faisant match nul avec la Suisse (1-0 et 1-1 ).

Maintenant, il rencontre à nouveau un rival qui a rempli, avec l’Espagne, sa condition d’être favori pour passer et qui n’a pas perdu contre Red depuis la demi-finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010.